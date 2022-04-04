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Uzmanlar açıkladı: Corona virüsün son zamanlardaki 9 yeni semptomu çıktı

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Uzmanlar açıkladı: Corona virüsün son zamanlardaki 9 yeni semptomu çıktı
Uzmanlar açıkladı: Corona virüsün son zamanlardaki 9 yeni semptomu çıktı

Tüm dünyayı 2 yıldan uzun bir süredir etkileyen ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan corona virüsü pandemisinde artık sona gelindiği iddia edilse de virüs halen can almaya devam ediyor.

 

Özellikle son dönemde tedbirlerin azaltılması ve test zorunluluğun kaldırılması sonrası vaka sayıları azalıyor gibi görünse de uzmanlar uyarıyor: Grip ve soğuk algınlığına çok benzeyen semptomlar corona virüsün habercisi olabilir…

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) corona virüsün son dönemde ortaya çıkan 9 yeni semptomunu daha uyarı listesine ekledi. Vücut ağrıları, burun akıntısı ve ishal, NHS semptom listesine eklenen dokuz yeni Covid belirtisi arasında yer aldı.

Salgının başından bu yana, yüksek ateş, öksürük ve tat/koku kaybı corona virüsün en belirgin semptomları arasında gösterilirken, iştahsızlık, yorgunluk, baş ağrıları da yakın gelecekte semptom listesine eklendi.

‘GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞINA ÇOK BENZİYOR’

 

İngiliz uzmanlar, yayınladıkları son araştırmada, corona virüsü semptomlarının ‘soğuk algınlığı ve grip gibi diğer hastalıkların semptomlarına çok benzediğini’ ortaya koydu. Ancak bundan farklı olarak vücutta meydana gelen değişikliklere dikkat çekildi.

Ülkede corona virüsü ile ilgili en yetkili isimlerden biri kabul edilen Profesör Tim Spector, yeni eklenen semptomların ‘geç bile kalındığını’ vurguladı.

Mart ayında Profesör Spector, hükümeti daha geniş bir virüs semptomları listesini tanımadığı için oldukça eleştirmiş, ‘Hükümetin çok çeşitli semptomları tanımayı reddetmesi ve izolasyon tavsiyesi ve testlerini bırakmayı reddetmesi, muhtemelen bugün gördüğümüz inanılmaz sayıda vakayı etkiliyor” demişti.

ÜLKEDEN ÜLKEYE SEMPTOM LİSTESİ DEĞİŞİYOR

Dünya Sağlık Örgütü, NHS’nin listesine almadığı 13 belirtiyi corona virüsü semptomu kabul ediyor. Bunların arasında, ayak ve el parmaklarında kızarıklık veya renk değişikliği, gözlerde kızarıklık ve yanma, göğüs ağrısı ve konuşma, hareket kaybını içeriyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de 12 semptomu listelerken, Almanya 14’ü kabul ediyor.

COVID BELİRTİLERİNİN TAM LİSTESİ

NHS’nin güncellenmiş listesine göre, yetişkinlerde görülen 9 yeni corona virüsü semptomu;

– Nefes darlığı
-Yorgun ve bitkin hissetmek
-Vücut ağrıları
-Baş ağrısı
-Boğaz ağrısı
-Burun tıkanıklığı ve burun akması
-İştah kaybı
-İshal
-Hasta ve kırgın hissetmek

İlk andan beri kabul edilen semptomlar:

– Koku ve tat kaybı/değişiklik
– Yüksek ateş ve titreme
– Sürekli öksürük ve öksürük nöbetleri

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