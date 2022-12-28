Uzmanlar açıkladı: İşte yetişkinlerin en az uyudukları dönem…

Yeni bir araştırmaya göre, insanlar hayatlarında en az 30'lu ve 50'li yaşlarında uyuyor. Araştırma; insanların uykuda geçirdikleri sürenin 30'lu yaşların ortalarında azaldığını ve 50'li yaşlarına kadar da düşük kaldığını ortaya çıkardı.

Hastalıklara karşı koruduğu ve zihinsel sağlığı sağladığı için uyumak yetişkinlerde son derece önemli. Ancak yeni bir araştırmaya göre uyku süresi yetişkinlerde yaş ilerledikçe istikrarlı bir şekilde azalıyor.

Yetişkinler ortalama yedi saat uykuda geçirirken araştırmada bu sürenin, 30’lu yaşlarının başlarında istikrarlı bir şekilde azaldığı görülüyor. Araştırmacılar 33 ila 54 yaşları arasındaki orta yetişkinlik yıllarında uyku eksikliği yaşamayı ise günlük streslerle, çocuk yetiştirmeyle ilişkilendirdi.

İnsanların günlük olarak aldıkları uyku miktarının zihinsel sağlık, bilişsel yetenek ve kardiyovasküler güç dahil olmak üzere genel sağlık üzerinde son derece önemli bir etkisi var, ancak son araştırmalar uyku kalitesinin süresinden daha önemli olduğunu ileri sürüyor.

DÜNYA GENELİNDE BU YAŞLARDAKİ YETİŞKİNLER DAHA AZ UYUYOR

Araştırmayı yürüten University College London’dan sinirbilimci Prof Hugo Spiers, “Dünya genelinde insanların orta yetişkinlik döneminde daha az uyuduğunu, ancak ortalama uyku süresinin bölgeler ve ülkeler arasında değiştiğini bulduk” dedi.

Bilim insanları, Sea Hero Quest adlı akıllı telefonlara indirilen bir uygulamadan toplanan kişisel verileri inceledi. Analiz, 63 ülkeden 730 binden fazla kişinin raporlarını içeriyordu. Uygulama, kullanıcıların ne kadar uyuduklarını sorarken, uyku süresi ile hafıza arasındaki ilişki hakkında da bilgi toplamayı amaçlıyordu.

ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİKLİK GÖSTERDİ

Arnavutluk, Slovakya, Romanya ve Çek Cumhuriyeti gibi Doğu Avrupa ülkelerindeki insanlar her gece 20 ila 40 dakika fazladan uyuduklarını bildirirken, Filipinler, Malezya ve Endonezya gibi Güneydoğu Asya ülkelerindeki insanlar en az uyuyanlar arasındaydı.

Araştırmada yedi saatlik uykunun, bilişsel işlev için en uygun süre olduğu görüldü.

Çalışmada azalan uyku süreleri ile ilgili şu iddialara yer verildi: “Orta yaştaki uykudaki bu tür azalmalar, daha önce çocuk bakımı ve çalışma yaşamının talepleriyle ilgiliydi. 53 yıl sonra bildirilen artan uyku, muhtemelen çocuk yetiştirme sorumluluklarındaki azalma ve orta yaşta daha az uyumaya neden olan diğer faktörlerin hafiflemesiyle ilişkili.”