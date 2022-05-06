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Uzmanlar açıkladı: Obez kişilerin alkol tüketimi kanser riskini artırıyor

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Uzmanlar, kanser riskini azaltmak için obez yetişkinlere, alkol konusunda farklı sınırlar verilmesi gerektiğini söylüyor.
Uzmanlar açıkladı: Obez kişilerin alkol tüketimi kanser riskini artırıyor

Avustralya’da yapılan bir araştırmaya göre, uzmanlar, alkolün obez insanlara onlara daha fazla zarar verdiğini ve obez insanlar için içki sınırlarının haftada 14 birimden daha düşük seviyede ayarlanması gerektiğini söylüyor.

Daily Mail’in haberine göre, Sidney Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, 40 ila 69 yaşları arasındaki 400 bin İngiliz yetişkin hakkındaki veriler incelendi ve 12 yıllık bir süre içinde kaç kişinin alkole bağlı olarak kansere yakalandığına bakıldı.

Sonuçlara göre, daha yüksek yağ seviyelerinin alkolün zararlı etkilerini artırdığı ortaya çıktı. En düşük vücut yağına sahip “içmeyenler” grubu ile karşılaştırıldığında, limitli seviyede alkol tüketip en fazla yağ oranına sahip olanların ağız, boğaz, gırtlak, karaciğer, bağırsak, mide ve meme kanserini geliştirme olasılığının yüzde 53 daha yüksek olduğu görüldü.

Üstelik limitlerin üzerinde içen en şişman kişilerin de kansere yakalanma olasılığı yüzde 61 daha yüksekti.

DR. İNAN-EROĞLU: “İÇKİ KILAVUZLARI GÜNCELLENMELİ”

Araştırmacılar sonuçlarını yaş, cinsiyet, diyet, eğitim düzeyi, fiziksel aktivite, sigara içme durumu, uyku süresi, sosyoekonomik durum, mevcut kardiyovasküler hastalık veya tip 2 diyabet dahil olmak üzere bulgularını etkileyebilecek diğer faktörleri dikkate alacak şekilde belirlediler.

Araştırma ekibinde yer alan Dr. Elif İnan-Eroğlu, “Aşırı kilolu ve obezitesi olan kişiler alkolü dikkatli tüketmeli. Alkollü içme kılavuzları da insanların obezite düzeylerini dikkate almalıdır. Hatta kanserden korunma açısından bakıldığında, alkol tüketiminin en güvenli seviyesi alkolden tamamen kaçınmaktır” dedi.

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