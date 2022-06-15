  • BIST 2.531,11
  • Altın 1016.228
  • Dolar 17.2243
  • Euro 17.9854
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKADSÖ, maymun çiçeği virüsü ile ilgili acil toplanıyor

Uzmanlar açıkladı: Omicron’a yakalanmak corona için bağışıklık sağlamaya yetmez

» »
İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma corona virüsün Omicron varyantı ile ilgili yeni bulguları ortaya koydu. Uzmanlar uyardı...
Uzmanlar açıkladı: Omicron’a yakalanmak corona için bağışıklık sağlamaya yetmez

Son dönemde dünyaca corona virüsü önlemleri kaldırılıp vaka sayılarında düşüş yaşanırken, İngiltere’den korkutan bir haber geldi.

İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Imperial College London’da yapılan yeni bir araştırma,  Omicon varyantının yeniden corona virüsü enfeksiyonu tehlikesine karşı bir bağışıklık sağlamadığını buldu.

Yapılan araştırmalarda, Omicron varyantına yakalananların corona virüsten korunmadığı belirlendi.

Corona virüsü ile ilgili daha önce yapılan araştırmalar, virüse yakalanan insanların doğal bir bağışıklık geliştirdiğini ve hastalığa karşı korunaklı olduklarını ortaya koymuştu. Ancak İngiltere’de yapılan yeni araştırmalar, Omicron varyantı için durumun farklı olduğunu ortaya koydu.

AŞILANMIŞ BİREYLERİ DE İNCELEDİLER

Imperial College İmmünoloji ve Enflamasyon Bölümü’nden Prof Danny Altmann çalışmanın sonuçlarıyla ilgili olarak ‘haberler biraz kötü’ ifadelerini kullanırken, “Omicron ve türevleri atılım yapma konusunda harika ancak bağışıklık konusunda kötüler. Bu nedenle yeniden enfeksiyonlara maruz kalıyoruz. Varyant sadece aşı savunmasını kırmakla kalmıyor, aynı zamanda bağışıklık sistemi üzerinde beklediğimizden çok daha az işaret bırakıyor. Özetleyecek olursak, Omicron önceki varyantlardan daha gizli ve radarın altında uçuyor, bu yüzden de bağışıklık sistemi onu hatırlayamıyor.” dedi.

Araştırmacılar antikor, T ve B hücre bağışıklığını anlamak için İngiltere’de 3 kez aşılanmış, daha önce hastalığa yakalanmış ya da hiç yakalanmamış sağlık çalışanlarından kan örnekleri topladı.

Yapılan araştırmalarda, Omicron varyantının daha önce hastalığa yakalanmamış ve 3 aşısı olan insanlarda corona virüsün alfa, beta, gama gibi daha önceki varyantlarına karşı  bağışıklık sağladığı belirlendi. Ancak Omicron’un kendisine karşı bir bağışıklık sağlamadı.

Araştırmaya katılan ve Omciron ile yeniden enfekte olan insanların bağışıklık tepkilerinde herhangi bir artış gözlemlenmedi.

Araştırma ekibi söz konusu bulguların Omicron ile yeniden enfeksiyonların neden bu kadar sık ​​olduğunu açıklamaya yardımcı olabileceğini ve aşı geliştirme çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB, 110 bin doz maymun çiçeği aşısı alıyor14 Haziran 2022 Salı 19:53
  • D Vitamini Fazlalığı Neden Olur? Fazla D Vitamini Hangi Yan Etkilere Sebep Olur?14 Haziran 2022 Salı 15:03
  • Kırışıklıkları yok etmenin formülü14 Haziran 2022 Salı 14:51
  • AB, 110 bin doz maymun çiçeği aşısı alıyor14 Haziran 2022 Salı 12:22
  • Sıcak hava ve güneş sağlığınızı tehdit etmesin!14 Haziran 2022 Salı 10:56
  • Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi öldürür mü? Nelere dikkat edilmeli?14 Haziran 2022 Salı 10:50
  • Kadınların vücut ısısının daha yüksek olduğu tespit edildi13 Haziran 2022 Pazartesi 23:51
  • Maymun çiçeği salgınında korkutan uyarı: Semptomları değişiyor13 Haziran 2022 Pazartesi 21:38
  • Bilimsel araştırma: Rutin göz muayenesi, kalp krizi riskini hesaplayabilir13 Haziran 2022 Pazartesi 20:35
  • ‘Pandemi bitmedi, gündemden düşürüldü! Aşılarınızı mutlaka tamamlayın’13 Haziran 2022 Pazartesi 18:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti