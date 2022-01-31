Uzmanlar Açıkladı: Sağlığınız İçin En Zararlı 10 Besin

ABD'li uzmanlar, sağlığımız için en zararlı 10 yiyeceği açıkladı.

ABD merkezli New York Post gazetesi, bugüne kadar yapılan araştırmaları baz alarak, sağlığa en zararlı 10 yiyeceği derledi.

Gazete, daha “sağlıklı bir yaşam için bu 10 besinden uzak durun” başlığı attı.

İşte uzmanlara göre uzak durulması gereken 10 yiyecek;

1- Pastırma

Doktor Reyzan Shali, normal hücrelerin kanser hücrelerine dönüşme sürecine atıfta bulunarak, “Birçoğu, Dünya Sağlık Örgütü’nün karsinojenez söz konusu olduğunda pastırmayı tütünle aynı kategoride sınıflandırdığını bilmiyor” sözleriyle işlenmiş etin sağlığa zararına vurgu yaptı.

2- Hindi füme

Doktor Reyzan Shali, “Eti zararlı yapanın işleme süreci olduğunu açıklıyorum. Dolayısı ile daha sağlıklı hale getirmek için pastırmayı hindi ile değiştirmek bir şey ifade etmiyor.” dedi.

3- Kızarmış yiyecekler

Ruh Sağlığı Diyetisyeni olarak tanınan diyetisyen Angela L. Lago, “Hiç kızarmış yiyecekler yemeyin demiyorum, ancak kızarmış yiyecekler kimsenin diyetinin temelini oluşturmamalı. Genel olarak, kızarmış yiyecekler yağ, tuz ve kalori bakımından daha yüksektir, bunların tümü kalp sağlığı ve obezite geliştirme riskini artırmaktadır” dedi.

4- Patates cipsi

Illuminate Labs tıbbi danışman Andrea Paul, bu popüler atıştırmalık yiyeceklerin sağlığa zararını şu sözlerle açıklıyor: Düşük besin değeri, kullanılan ucuz yağ ve yüksek miktarda sodyum…

5- İşlenmiş şeker

Paul, “İşenmiş şekerin besin değeri esasen sıfırdır ve tıbbi araştırmalarda obezite ve metabolik hastalık riskini artırdığı gösterilmiştir” sözleriyle şekerli ve paketlenmiş gıdaların riskini açıklıyor.

6. İşlenmiş yağlar

Uzmanlar, “işlenmiş yağları mümkün olduğunca diyetinizden çıkarmaya çalışın” ifadelerinde bulunurken, beslenme uzmanı olan Arika Hoscheit bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Üzüm çekirdeği, soya fasulyesi, kanola, pamuk tohumu, mısır ve bitkisel yağlar gibi işlenmiş yağlar genellikle insan sağlığına zararlıdır. Çünkü işleme sırasında yağları oksitleyen aşırı yüksek sıcaklıklara ulaşıyorlar”

7. Hidrojene yağlar

Bu yağ kategorisi, birçok paketlenmiş gıda ve fast food ürününde yer alıyor. Beslenme uzmanı Paul, “Hidrojenlenmiş yağların, nüfus araştırmalarında ölüm oranlarını arttırdığı kesin olarak gösterilmiştir. Fıstık ezmesi gibi birçok popüler tüketici ürünü markası hidrojene yağlar içerdiğinden, tüketicilerin paketlenmiş gıda ürünlerinin üzerindeki içerik etiketini okumaları önemlidir” ifadelerinde bulunurken, bu yağlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

8. Rafine karbonhidratlar

Rafine karbonhidartlara beyaz ekmek, beyaz pirinç ve makarna, hamur işleri, pizza ve daha fazlası dahildir. Lago, “Rafine tahıl ürünlerinin vücudumuzda iltihaplanmayı teşvik ettiği biliniyor, genellikle şeker oranı daha yüksek ve obezite ile de ilişkili” dedi.

9- Sosis

“İşlenmemiş Kırmızı ve İşlenmiş Etler ve Koroner Arter Hastalığı Riski başlıklı [Güncel Ateroskleroz Raporlarında yayınlanan] bir araştırmaya göre, mevcut kanıtlar işlenmiş et tüketiminin koroner arter hastalığı insidansına etki ettiği saptanmıştır.

10. İşlenmiş et

Kahvaltılık sucuk, pastırma ve hindi füme gibi işlenmiş etlerin sağlığınız için korkunç olduğu açıklansa da, bu yiyecek kategorisi bir bütün olarak sağlıksız. Bu nedenle, bağımsız bir bölümü hak ediyor.

Sosisli sandviçler, şarküteri etleri, paketlenmiş sucuk ve daha fazlası, diyetinizden tamamen çıkarılmamışsa, mümkün olduğunca kaçınılması gerekilen gıdalar arasında yer alıyor. “Dünya Sağlık Örgütü, işlenmiş etleri 1. grup kanserojen olarak sınıflandırdı, yani kansere neden olduğu biliniyor. Lago, “İşlenmiş etler, taze ette bulunmayan kimyasallar içerir” diyor.