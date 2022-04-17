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Uzmanlar açıkladı: “Telefonlar, beyin tümörüne neden olmuyor”

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Yeni bir araştırmaya göre; cep telefonu kullanımı beyin tümörünün ortaya çıkmasında etkili değil. Araştırma, cep telefonlarının beyin kanseriyle bağlantılı olmadığını gösteren önceki bulguları destekliyor.
Uzmanlar açıkladı: “Telefonlar, beyin tümörüne neden olmuyor”

Araştırmacılar Birleşik Krallık’ta 1 milyondan fazla kadının sağlığını izledi. Ulusal Kanser Enstitüsü Dergisi’nde yayınlanan bu çalışmadan, Oxford Nüfus Sağlığı ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’ndan araştırmacılar, cep telefonu kullanıcılarında beyin tümörü riskinde artış olmadığını bildirdiler.

Çalışmanın yazarlarından biri olan Oxford Population Health’in Kanser Epidemiyoloji Birimi’nden Kirstin Pirie bir haber bülteninde, “Bu sonuçlar, normal koşullar altında cep telefonu kullanımının beyin tümörü riskini artırmadığına dair biriken kanıtları destekliyor” dedi.

UTHealth Houston’daki McGovern Tıp Okulu ve Houston’daki Memorial Hermann Sağlık Sistemi’nde onkoloji alanında yardımcı doçent olan Dr. Jessica Jones, “Bu çalışma çok önemliydi çünkü 1975-1992 yılları arasında kanser vakalarında bir artış gördük” dedi.

1995’ten 2008’e beyin kanseri vakalarının arttığını belirten Jones şunları söyledi: “Böyle bir artışa ne sebep olmuş olabilir? O zaman diliminde cep telefonlarının kullanımı da dahil olmak üzere birkaç eğilim vardı. Bu çalışma o kadar çok hastayı inceledi ki, cep telefonlarının beyin kanserine neden olmadığından emin olabiliriz.”

BULGULAR YİNE DE YETERSİZ

Çalışma beyin tümörü olasılığında cep telefonu faktörünü ortadan kaldırıyormuş gibi görünse de çalışmayı yöneten araştırmacılar bulgularının sınırlı olduğu konusunda uyardılar. Araştırmada, telefon kullanıcılarının yalnızca yüzde 18’inin her hafta 30 dakika veya daha fazla cep telefonuyla konuştuğu bildirildi. Araştırma yazarları, beyin kanseri şüphesi taşıyanlar ve önlem almak isteyenler için uzun süre cep telefonu kullananların hoparlörler kullanarak radyo frekansı dalgalarına maruz kalmalarını azaltabileceklerini de belirtti.

Çalışmanın baş araştırmacısı Joachim Schüz, “Yine de yeterli kanıt olmadığı için yoğun olarak cep telefonu kullananlara gereksiz maruziyetleri azaltmalarını tavsiye edebiliriz” dedi.

Daha önce ABD Çevre Koruma Ajansı’nda kıdemli bilim ve politika danışmanı olarak görev yapan bir toksikolog olan Lyle D. Burgoon ise cep telefonlarının doğru kullanılması halinde tümörlere neden olacağına dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.

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