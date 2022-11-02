Uzmanlar açıkladı: Üç yıl önce teşhis edilebilir...

Uzmanlara göre, düzenli olarak kilo ölçümü yapılır ve kan şekeri kontrol edilirse pankreas kanseri üç yıl önce teşhis edilebilir.

Pankreas kanseri, vakaların yüzde 90’ı geç teşhis edildiği için ölüm riski en yüksek hastalıklardan biri. Ancak yeni bir araştırma bu kanser türünde tedavi kapılarını daha fazla açmak için yeni sonuçlar elde etti.

İngiltere’de 43 binden fazla insan üzerinde yapılan araştırmada, kanserin şimdiye kadar üç yıl önce tespit edilebileceği bulundu.

Araştırmaya göre; pankreas kanserinin erken evrelerindeki insanlarda anormal derecede yüksek kan şekeri gelişiyor. Araştırmacılar, insanların kilolarının düzenli olarak ölçülmesi durumunda kanserin iki yıl önce teşhis edilebileceğini öne sürüyor. Bu da erken pankreas kanseri olan kişilerin, kendi yaşlarındaki kişilere kıyasla daha zayıf oldukları zamana denk geliyor.

KİLODA DÜŞÜŞ, KAN ŞEKERİNDE ARTIŞ İŞARET OLABİLİR

Araştırmacılar, 8.777 pankreas kanseri hastasının vücut kitle indeksi (BMI) ve kan şekeri ölçümlerini, aynı yaş ve cinsiyette pankreas kanseri olmayan yaklaşık 35 bin kişininkiyle karşılaştırdı. Ve aslında aradaki farkların çok daha erken ortaya çıktığı görüldü.

Surrey Üniversitesi’nden araştırmayı yöneten Dr Agnieszka Lemanska şunları söyledi: “Hastalarda, pankreas kanseri teşhisi konmadan yıllar önce, kilolarında önemli düşüş ve kan şekerlerinde artış tespit edilebilir.”

Çalışmanın ortak yazarı Ali Stunt, “Pankreas kanserinden 10 yıl sonra hayatta kalan yüzde 1’den biriyim ve orası yalnız bir yer.” dedi.

Pankreas kanserinin erken evrelerinde, hasarlı organ kan şekerini kontrol altında tutan insülini yeterince üretemediği için insanların kan şekeri yükselir. Tümörler vücudun normalden daha fazla kalori yakmasına neden olarak beklenmedik kilo kaybına neden olabilir.

Kilo kaybının, diyabetli kişilerde pankreas kanseri riski için özellikle önemli olduğu belirtilirken, yükselen kan şekerinin de diyabeti olmayanlarda pankreas kanseri riskiyle bağlantılı olduğu görüldü.

Tartım ve kan şekeri ölçümleri, hem diyabet hem de pankreas kanseri teşhisine yardımcı olabilir ve kanser hastalığının erken teşhisiyle beraber tedavi kapılarını da açabilir.