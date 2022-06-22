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Uzmanlar açıkladı: Uyurken üzerinizde çiftleşebilirler…

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Uzmanlar açıkladı: Uyurken üzerinizde çiftleşebilirler…İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, insan vücudunda ve derisinde bulunan akarların, yine insanlar üzerinde ürediğini ortaya koydu.
Uzmanlar açıkladı: Uyurken üzerinizde çiftleşebilirler…

Uyurken yüzünüzde veya vücudunuzun herhangi bir yerinde sekiz bacaklı akarların yürümesi fikri size bir film sahnesi gibi gelebilir…

Ancak İngiltere’de yer alan Reading Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, 0.3 milimetre gibi gözle görünmekte zorlanılan akarların gen dizilimini ortaya çıkarırken, akarların etkileri ve yaşam koşulları da incelendi.

Yapılan araştırmada endişe verici sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre, akarların dış parazit olarak değerlendirilmek yerine insan vücuduna girebilecek gen düzenine sahip olduğu belirlendi.

Uzmanlar, sekiz bacaklı akarların insan vücudunda hatta yüzünde ve saçlarında bile cinsel ilişkiye girebileceğini ortaya çıkardı.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI YAYINLANDI

Araştırmacılar, yaptıkları çalışmada, DNA’larını analiz ederek tuhaf çiftleşme alışkanlıklarını, vücut özelliklerini ve evrimsel geleceklerini açıklamaya koyuldular.

 

Araştırmayı yürüten Dr Alejandra Perotti konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu akarların, gözenekler içinde korunaklı bir yaşama uyum sağlamaları nedeniyle diğer benzer türlere göre farklı bir vücut parçası gen düzenine sahip olduğunu bulduk.” dedi.

Akarların, dış tehditlere maruz kalmadan izole bir şekilde yaşadıkları vurgulanırken, minimum sayıda proteinle hayatta kalabildikleri belirlendi.

MELATONİNİ KULLANIYORLAR

Akarlar, omurgasızları geceleri aktif hale getiren bir bileşik olan melatonin üretme yeteneklerini kaybetmiş olsalar da, insan derisinden salgılanan melatonin kullanarak akşam çiftleşme seanslarını başlatabilirler.

Evet doğru anladınız! Akarlar çiftleşebilmek için insan vücuduna ihtiyaç duyar. Yani erkek akar ve kadın akar bir insan saçında çiftleşebilir…

Uzmanlar, rosacea ve blefarit dahil olmak üzere çeşitli cilt ve göz rahatsızlıkları için akarları suçladı.

 

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