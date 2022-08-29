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Uzmanlar açıkladı: Uzun Covid’le mücadelede tüketilmesi gereken yiyecekler

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Covid-19 pandemisinde vaka sayıları Türkiye dahil birçok ülkede yeniden yükselişe geçerken, uzun Covid de çok sayıda hastanın günlük hayatını olumsuz etkiliyor.
Uzmanlar açıkladı: Uzun Covid’le mücadelede tüketilmesi gereken yiyecekler

2,5 yıldan uzun süredir dünyayı kuşatan Covid-19 pandemisinde, Türkiye dahil birçok ülkede vaka sayıları son dönemde yeniden yükselişe geçti.

Covid belirtilerinin uzun süre devam etmesiyle ortaya çıkan ‘Uzun Covid' üzerine araştırmalar da sürüyor. Kronik yorgunluk, nefes darlığı, beyin sisi, uyku düzensizliği ve kaygı bozukluğu gibi hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sorunlara yol açan uzun Covid'le ilgili ABD'li uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi.

CNBC'nin haberine göre, ABD'nin önde gelen akademik tıp kurumlarından Mayo Clinic'e bağlı Covid Rehabilitasyon Programı Direktörü Dr. Greg Vanichkachorn, bazı hastaların çok ciddi uzun Covid belirtileriyle mücadele ettiğini, kliniğe gelen hastaların üçte birinden fazlasının giyinmek, duş almak ve yemek yemek gibi en temel günlük aktivitelerde bile zorlandığını söyledi.

Boston Üniversitesi'nden Dr. Joan Salge Blake ise beslenmenin uzun Covid'le mücadelede çok önemli olduğuna dikkat çekti. Uzun Covid için “Henüz sonu olmayan kötü bir film gibi” ifadelerini kullanan Blake, sadece Covid'de değil kanser, kalp rahatsızlığı ve diyabette de beslenme alışkanlıklarının büyük rol oynadığını vurguladı.

Uzmanlar, uzun Covid yaşadığını düşünen hastalara şu beslenme tavsiyelerinde bulunuyor:

1. AKDENİZ DİYETİ

Sebze, meyve, zeytinyağı ve bakliyat yönünden zengin Akdeniz tipi beslenme, genel sağlığı koruyup bağışıklığı yükselterek Covid'in devam eden etkileriyle mücadele eden kişileri dirençli kılıyor.

Dr. Blake, sebze meyvenin gerekli vitamin ve mineral takviyesi için büyük önem taşıdığını belirtiyor. Öte yandan uzmanlara göre kronik yorgunluğu azaltmak için et tüketimi de ihmal edilmemeli ve özellikle balık tüketimi artırılmalı.

2. VİTAMİN ESKSİKLİĞİNE DİKKAT

Araştırmacılar Covid'le mücadelede vitamin desteğinin çok önemli olduğuna da dikkat çekiyor. Özellikle B12 vitamini ve demir eksikliğinin dikkat dağınıklığı, halsizlik ve nefes alma güçlüğü gibi uzun Covid'le bağlantılı sorunlara yol açtığı belirtiliyor.

3. SU İÇİN

Mayo Clinic Covid Rehabilitasyon Programı Direktörü Vanichkachorn, susuzluğu Covid'de çok riskli olduğunu ifade ediyor. Özellikle uzun Covid'de bol su tüketiminin önemli olduğunu kaydeden uzman, su içmeyi unutmamak için hastalara yanlarında sürekli su şişesi bulundurmalarını da tavsiye ediyor.

4. NELER TÜKETİLMEMELİ

Kronik Covid semptomlarının hastalarda enfeksiyon riskini artırdığına dikkat çeken Dr. Vanichkachorn, bu sorunu daha da kötüleştirecek şekerli yiyecek ve içeceklerden uzak durulması uyarısında bulunuyor. Ayrıca fazla kırmızı et ve işlenmiş yiyeceklerden de bu dönemde uzak durulması öneriliyor.

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