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Uzmanlar çalışmayı resmen açıkladı: Korona virüsü neden ağır geçirdikleri ortaya çıktı

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Uzmanlar çalışmayı resmen açıkladı: Korona virüsü neden ağır geçirdikleri ortaya çıktı
Uzmanlar çalışmayı resmen açıkladı: Korona virüsü neden ağır geçirdikleri ortaya çıktı

Korona virüs salgını devam ederken, hastalığa yakalananlar ya da yakalanmaktan korkanlar da hastalığı kimlerin ağır geçirdiğini merak ediyor.

Cell dergisinde konu hakkında yayınlanan bir araştırma dikkat çekti. Söz konusu araştırmada, korona virüsü kimlerin ağır geçirdiğine ilişkin bilgiler yer aldı.

ÜÇ KOLA İŞARET

La Jolla İmmünoloji Enstitüsü'nden immünolog Shane Crotty, bağışıklığın üç kolu olduğunu belirterek, virüse karşı zafer kazanmada, bağışıklığın üç kolunun da çalışması gerektiğini aktardı.

Uzmanlar, korona virüse karşı vücudun antikor oluşturamadığı durumda T hücrelerinin devreye girdiğini belirtiyor. Ancak T hücreleri yeteri kadar gelişmeyen kişilerin korona virüsü daha ağır geçirdiği kaydediliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ HASTALAR

Araştırmacılar, 65 yaş üstü hastalarda T hücrelerinin daha zayıf olduğunu ve bu hastaların, korona virüsü ağır geçirmesinin nedeninin bu eksiklik olduğunu kaydediyor.

Crotty ve ekibi, 26 kişilik korona virüs hastası üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada, hastalığı ağır geçirenlerin T hücrelerinin daha az geliştiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, T hücreleri düşük olan kişilerin, bağışıklık sistemini güçlü tutmasını önerdi. Çünkü, bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerde, T hücrelerinin korunma için devreye girmesinin daha az gerekli olduğu ortaya konuldu.

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