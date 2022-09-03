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Uzmanlar çaresiz: Lütfen kendi üzerinize işemeyin

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İngiltere’de yaşanan kavurucu sıcaklıklar insanların açık hava ve deniz kenarına hücum etmesine neden oldu. Son aylarda artan böcek sokması vakalarının artmasının yanı sıra, sıcaklıklardan ötürü denizlerde de denizanası sayısında patlama yaşandı.
Uzmanlar çaresiz: Lütfen kendi üzerinize işemeyin

 İnsanlar denizanası sokması tedavisi olarak o bölgeye kendi idrarlarını sürüyorlar. Uzmanlar bunun kesinlikle yapılmaması gerektiği yönünde çağrıda bulundu. Bu yöntemin bu kadar etkili olmasının tek nedeni ise; Friends dizisi!

İngiltere’de uzmanlar denizanası sokmalarını tedavi etmek için 'kendilerine işemeyi bırakma' çağrısında bulundular!

Uzmanlar idrarın etkili bir tedavi olmadığını söylüyor. Sıcak hava, İngiltere genelinde denizanası sayısında ciddi bir artışa neden oldu.

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