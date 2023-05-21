Uzmanlar cevapladı: Yapay zeka dünyayı nasıl değiştirecek? İnsanlık tehlikede mi?

Alanında önde gelen bilim insanları, girişimciler ve sanatçılar, yapay zekanın 2030 yılına kadar dünyayı nasıl değiştirip şekillendirebileceğini değerlendirdi.

2030 yılına gelindiğinde yapay zeka yaşlılara bakıyor, film çekiyor, ders veriyor ya da korkutucu şekilde insan ırkını yok etmiş olabilir. Bunlar, teknolojinin önümüzdeki on yıl içinde hayatımızı nasıl değiştirebileceğini tahmin eden ABD ve İngiltere’den yapay zeka uzmanlarının sekiz farklı alan için tahminleri…

Peki yapay zeka sektörleri ve yaşamı nasıl etkileyecek? İşte Daily Mail’in haberine göre, uzmanların teknolojinin hayatı nasıl değiştirebileceğine dair öngörüleri…

SİNEMA

Apple TV bilimkurgu dizisi Silo’nun yazar ekibinden bir isim, yapay zeka teknolojisinin film çekebilmesinin an meselesi olduğunu söyledi.

“Filmler ilk başta berbat olacak ama zamanla düzelecek” diyen yazar, “Bence insanlar onları izleyecek ve çok iyi olmasalar bile onlardan büyülenecekler, tıpkı bizim anlamsız rüyalarımızı büyüleyici bulmamız gibi.” dedi.

Yorumları, geçen ay yapay zekanın sadece iki yıl içinde film çekebileceğini tahmin eden “Avengers: Endgame”in yönetmeni Joe Russo’nun tahminlerini yansıtıyor.

Russo, Collider’a yaptığı açıklamada, “Birkaç yapay zeka şirketinin yönetim kurulundayım. Potansiyel olarak, yapay zeka ile yapabileceğiniz şey, açıkça onu hikaye anlatımını tasarlamak ve değiştirmek için kullanmaktır.” dedi.

EĞİTİM

Uzmanlara göre, yapay zeka, eğitim sektörünü dönüştürme ve ders planlarını sınıflara uyarlama potansiyeline sahip.

İngiltere’deki Ravensbourne Üniversitesi’nde işletme ve bilgi işlem başkanı Dr. Ajaz Ali, çocukların yakın zamanda, zorlandıkları alanlarda özel dersler verecek kendi kişiselleştirilmiş yapay zeka öğretmenlerine sahip olabileceklerini söyledi.

Ali, bunun, artırılmış gerçeklik gözlükleri veya robotlar aracılığıyla bile yapılabileceğini öne sürdü: “Önümüzdeki on yıl içinde, daha sürükleyici ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi yaratabilen yapay zeka destekli sanal sınıflar ve sanal öğretmenler görebiliriz.”

EKONOMİ

Uzmanlar yapay zekanın dünya ekonomisinin değerini 2030 yılına kadar 15,7 trilyon dolar veya Hindistan ve Çin ekonomilerinin toplam değerinden daha fazla ve mevcut seviyelere kıyasla beşte bir oranında artırabileceğini öne sürüyor.

Tahmin, Londra merkezli PwC’de çalışan analistler tarafından yapıldı. Bu büyümenin ise, tüketici odaklı çalışmalar ışığında daha gelişmiş ve kişiselleştirilmiş ürünlerin geliştirilmesiyle sağlanacağını söylüyorlar.

ENERJİ KRİZİ

Yapay zekanın dünyadaki enerji krizini 2030 yılına kadar çözmeye yardımcı olabileceğine dair öneriler de var.

ChatGPT’yi geliştiren ve merkezi San Francisco’da bulunan OpenAI’nin kurucusu Sam Altman, yapay zekanın 2030 yılına kadar enerji krizini çözmüş olacağını söyledi.

Altman, “Bu konudaki temel görüşüm, ‘sınırsız’ zekaya ve enerjiye sahip olacağımız ve bunların kilidini açılacak olması. Sanırım bu on yıl bitmeden bunlara sahip olacağız.” dedi.

İNSAN BENZERİ ZEKA

Ayrıca yapay zekanın 2030 yılına kadar insan benzeri zekaya ulaşabileceğine dair çok sayıda tahmin var.

Uyarıyı yapanlar arasında, tahminlerinde yüzde 86 başarı oranına sahip olduğunu iddia eden ünlü bir fütürist olan eski Google mühendisi Ray Kurzweil de bulunuyor.

2017’de Teksas’taki bir konferansta konuşan Kurzweil, “2029 yılı, bir yapay zekanın geçerli bir Turing testini geçeceği ve dolayısıyla insan zekası seviyelerine ulaşacağı için tahmin ettiğim tutarlı tarih.” dedi.

Daha önce 2014’te de bilgisayarların insanlarla flört edebileceğini, onlara şakalar yapabileceğini ve hikayeler anlatabileceğini söylemişti.

TIP

Kaliforniya merkezli yazılım şirketi OmniIndex’in kurucusu ve CEO’su yapay zeka uzmanı Simon Bain, sağlık hizmetlerinde yapay zekanın sorunları 2030 yılına kadar gerçekleşmeden önce tahmin edebileceğini söylüyor.

Bain, yapay zekanın geleceğinin belirli ihtiyaçları karşılamak için oluşturulmuş hizmetler olacağına inanıyor. Ancak bunların ChatGPT gibi mevcut yapay zekalardan çok farklı olacağını da ekliyor.

Bain, “Yapay zekanın gelecekte, özel ihtiyaçlarımıza hızlı ve kolay bir şekilde doğrudan yanıt veren bir hizmet olacak. Ona ne istediğimizi söyleyeceğiz ve o da bize onu verecek” diyor.

YAŞLI BAKIMI

Önümüzdeki on yıl içinde, yapay zeka yaşlılara bakma rolünün çoğunu üstlenebilir.

Girişimci Heather Delaney, ElliQ gibi bakım botlarının ortaya çıkışına işaret ederken tahminde bulundu.

Bir masaüstü lambasına benzeyen robot, yaşlılıkta yalnızlıkla savaşmaya yardımcı olabilir ve birinin ilgi alanlarını, arzularını ve günlük rutini öğrenerek çalışır. Ayrıca yaşlı insanlara günlük programlarını ve ilaçları ne zaman almaları gerektiğini hatırlatarak hiçbir ilacı kaçırmamalarını sağlamaya yardımcı olur.

İNSAN IRKINI YOK ETMEK Mİ?

Yapay zekanın hayatımızı ölçülemez bir şekilde iyileştireceğine dair öneriler arasında, 2030 yılına kadar insan ırkının sonunu getirebileceği konusunda uyarıda bulunan uzmanlar da var.

Kıyamet tellalları arasında, insan ırkının 1 Ocak 2030’a kadar tamamen yok olacağına dair 100 dolara bahse giren ABD’li bilgisayar bilimcisi Eliezer Yudkowsky de var.

Yudkowsky, bu yılın başlarında Time’da yazdığı bir yazıda şöyle demişti: “Mevcut koşullar altında biri çok güçlü bir yapay zeka geliştirirse, bundan kısa bir süre sonra insan türünün her bir üyesinin ve dünyadaki tüm biyolojik yaşamın ölmesini bekliyorum.”

“ZEKALARI BİZDEN ÇOK DAHA FAZLA”

Yapay zekanın “uygarlığı yok edebileceğini” söyleyen diğer önde gelen uzmanlar arasında SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk ve İngiliz teorik fizikçi Stephen Hawking yer alıyor.

Musk yıllardır yapay zeka konusunda alarm veriyor ve daha geçen ay bunun medeniyeti yok edebileceği konusunda uyarıda bulundu. Ancak bunun insanları tamamen yok etmeyeceğini çünkü evrenin “ilginç” bir parçası olduğumuzu öne sürüyor. Musk, yapay zekanın 2030 yılına kadar insanlardan daha zeki olacağını da iddia etti.

Hawking de daha önce yapay zekanın “kendi kendine hareket edebileceği ve sürekli artan bir hızla kendini yeniden tasarlayabileceği” konusunda uyarıda bulunmuştu. Buna göre, biyolojik evrimle sınırlı olan insanlar buna ayak uydurmak için mücadele etmek zorunda kalacaktı.