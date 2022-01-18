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Uzmanlar Corona Virüs Sonra Tat Ve Koku Kaybının Nedenini Ortaya Çıkardı

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ABD'de yapılan yeni bir araştırma, corona virüsü sonrası ortaya çıkan tat ve koku kaybının 'genetik' kaynaklı olabileceğini ortaya koydu.
Uzmanlar Corona Virüs Sonra Tat Ve Koku Kaybının Nedenini Ortaya Çıkardı

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, Covid-19’dan kaynaklanan tat ve koku kaybının genetik bir risk faktörüne bağlı olabileceğini ortaya koydu.

Covid-19’dan kaynaklanan duyu kaybının kesin nedeni belirsizliğini korurken, bilim insanları virüsün burnun koku alma epiteli adı verilen kısmındaki hücrelere zarar verdiğine inanıyor.  Burnun bu kısmındaki hücrelerin, insanların koku almasına yardımcı olan koku alma nöronlarını koruduğu biliniyor.

İKİ GEN BELİRLENDİ 

ABD merkezli Human Genetics firması Covid-19 testi pozitif çıkan ve tat ve koku alma duyusunu kaybeden kişilerle olmayanlar arasındaki genetik farklılıkları karşılaştırdı ve ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

Buna göre, K-kokuları metabolize etme şeklimizde rol oynayan UGT2A1 ve UGT2A2 isimli iki genin iki grupta farklılık gösterdiği belirlendi.

Uzmanlar, bu iki gene sahip kişilerin koku kaybı yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu açıkladı.

KADINLARDA TAT, KOKU KAYBI DAHA YAYGIN

Uzmanlar, UGT2A1 ve UGT2A2’nin sürece nasıl dahil olduğu belli olmasa da, bu “genlerin, enfekte olmuş hücrelerin fizyolojisinde ve sonuçta koku alma yeteneğinin kaybına katkıda bulunan işlevsel bozulmada rol oynayabileceğini belirtti.

Daha önce yapılan araştırmalar, kadınların erkeklere kıyasla corona virüsü sonrası daha çok koku ve tat kaybı yaşadığını belirlemiş, erkeklerde oran yüzde 61 olarak açıklanırken, kadınlarda bu oran yüzde 72’ye kadar yükselmişti.

Ek olarak, bilim insanları, Doğu Asya veya Afro-Amerikan kökenli insanların koku veya tat kaybı bildirme olasılığının daha düşük olduğunu da belirledi.

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