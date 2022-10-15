Uzmanlar COVID geçirenleri uyardı: Yan etkilere dikkat

Uzmanlar yaptıkları yeni bir araştırma sonunda COVID geçiren kişilerin zihinsel sağlık sorunları riski altında olduğunu ileri sürdü.

Corona virüsü salgını zaman zaman şiddetini azaltarak hâlâ devam ederken bilim insanları da virüsün yeni etkilerini, hastalık sonrası yaşanan sorunları inceliyor.

Bir süredir virüsle enfekte olan kişilerde bazı zihinsel sağlık sorunları olduğu üzerinde duruluyordu, İngiltere’de yapılan yeni araştırma da bu sorunu mercek altına alıyor.

COVID-19 enfeksiyonunun uzun vadeli ruh sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen araştırma, özellikle 50 yaşın üzerindeki kişilerin bir dizi psikolojik sorun riski altında olduğunu keşfetti.

Araştırmaya göre; hastalığın şiddeti, hastanın yaşı, cinsiyeti, etnik kökeni ne olursa olsun Covid’e yakalanan kişilerin, virüse hiç yakalanmayanlara göre ruh sağlığı sorunlarından muzdarip olma olasılığı daha yüksek.

Araştırmacılar, virüse sahip olanlar arasında psikolojik sıkıntı, depresyon, kaygı ve daha düşük yaşam doyumunda artışlar buldu.

Daha önceki araştırmalar, COVID’den sonra en çok 25-44 yaş arası kadın ve yetişkinlerin zihinsel sağlık sorunları riski altında olduğunu bulmuştu. Şimdi ise uzmanlar, 50’li yaşlarındaki kişilerin COVID’den sonra ruh sağlığı konusunda daha çok risk altında olduklarını ileri sürüyor.

50 YAŞ VE ÜSTÜNÜ UYARDILAR

Uzmanlar, 50 yaş üstü kişilerin enfeksiyondan sonra kan damarı ve beyin değişikliklerine genç insanlara kıyasla daha yatkın olduklarını söyledi. Araştırmacılar ayrıca virüs nedeniyle ortaya çıkan kötü ruh sağlığının enfeksiyondan sonra zamanla azalmadığını da gördüler.

Araştırmanın ortak yazarlarından King’s College London’dan Dr Ellen Thompson şunları söyledi: “Bu bulgular, bu pandeminin başlangıcında bazı insanlar için COVID-19 enfeksiyonunun uzun süreli zihinsel sağlık sonuçları olduğunu gösteriyor. Durumun neden böyle olduğunu anlamak, etkilenenler için tedavi stratejileri bulmanın yanı sıra gelecekteki pandemik dalgalarda bu tür etkileri önlemenin anahtarı olacaktır” diye ekledi.

Ekip, pandemi sırasında virüs kapmış yaklaşık 55.000 kişiden gelen verileri inceleyerek araştırmalarını yaptı.

Ayrı bir çalışmada da uzmanlar, COVID-19’a yakalanan kişilerin Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve inme gibi beyin komplikasyonları geliştirme risklerinin daha fazla olduğunu belirtmişti.