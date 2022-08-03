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Uzmanlar gençlerin daha çok uyuması gerektiğini savunuyor

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Brezilya’da yürütülen yeni bir çalışmada, uzmanlar, ergen yaştakilerin sabahları okula bir saat geç başlamasının ruh hallerini iyileştirip depresyonu azaltabileceğini, bunun da akademik performanslarını artırabileceğini söylüyor.
Uzmanlar gençlerin daha çok uyuması gerektiğini savunuyor

Daily Mail’in haberine göre araştırmacılar, Brezilya’daki bir okulun başlama saatini bir saat ileriye aldı ve öğrencilerin uyku hali ve duygusal sağlığını izledi.

Akademisyenler, genel olarak gençlerin okulda daha az depresif, kızgın, gergin ve yorgun hissettiklerini bildirdiler.

48 öğrenci üzerinde yapılan yeni çalışma, Foz do Iguaçu’daki Federal Latin Amerika Entegrasyon Üniversitesi (UNILA) ve Realeza’daki Fronteira Sul Federal Üniversitesi’ndeki akademisyenler tarafından yönetilen Brezilyalı uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yönetildi.

SİRKADİYEN RİTİM DEĞİŞİYOR

Uyku Sağlığı dergisinde yayınlanan makalelerinde, “Okulun geç başlama zamanı, uyku süresini artırmak, uykululuğu ve ruh hali profilini iyileştirmek için etkilidir” ifadesi yer aldı.

Araştırmacılar, sirkadiyen ritmimizin (vücudun iç saatinin bir parçası olan 24 saatlik döngünün) ergenlik döneminde önemli ölçüde değiştiğini ve gençlerin sabahları uyanık kalmasını zorlaştırabileceğini söylüyor.

Ergenlikten önce, vücut akşam 8 veya akşam 9 civarında uyku haline hazır olur, ancak ergenlik başladığında, bu ritim akşam 10 veya 11’e kadar kayar.

Araştırmacılar, okula başlama saatini değiştirmenin, ergenlerin uyku yoksunluğuyla mücadele etmek için en iyi strateji olacağını savunuyorlar.

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