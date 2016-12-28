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Uzmanlar: Günde 30 gram ceviz huzur veriyor

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Uzmanlar: Günde 30 gram ceviz huzur veriyor
“Ceviz de sağlıklı beslenme içerisinde yer alan mükemmel gıdalardan bir tanesi"

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, günde 30 gram tüketilen cevizin insana huzur verdiğini belirtti.

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, "Cevizden günde 30 gram yediğiniz zaman huzurunuz iyi olur. Bunu klinik çalışmaları ve doktorlara göre söylüyoruz" dedi.

Şen, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çotanak Seminer Salonu'nda düzenlenen "Ceviz Yetiştiriciliği ve Beslenmedeki Yeri" konulu konferansta, herkesin huzurlu bir hayat yaşamayı amaçladığını belirterek, huzurlu bir hayatın da sağlıklı bir yaşamla olabileceğini söyledi.

"Sağlıklı hayat beslenmeyle"

İnsan sağlığı açısından beslenmenin önemine dikkati çeken Şen, "Sağlıklı hayat sağlıklı beslenmeyle olur. Sağlıklı beslenmede kullanılan ürünler sağlık bakımından hijyenik, içerik bakımdan sağlıklı olmalı. Yani sadece hamur işiyle beslenirsen ne kadar hijyenik bakımdan sağlıklı olsa da sağlıklı beslenmiş olmazsın. Bir dengeli beslenme olacak ki sağlıklı beslenmiş olacaksın" dedi.

"30 gram, huzur getirir"

Cevizin, “Allah'ın yarattığı en mükemmel gıdalardan biri” olduğunu söyleyen Şen, şöyle konuştu:

"Cevizden günde 30 gram yediğiniz zaman huzurunuz iyi olur. Bunu klinik çalışmalarına ve doktorlara göre söylüyoruz. Biz sağlıklı gıdalarla güzel beslenirsek sağlıklı ve huzurlu oluruz. Ceviz de sağlıklı beslenme içerisinde yer alan mükemmel gıdalardan bir tanesi. Herhangi bir üretim yaparken ne için yapıyoruz O üretimden elde ettiğimizi yemek için yapıyoruz.

Dolayısıyla ceviz yetiştiriciliğinin asıl amacı sağlıklı beslenmedir. Bir karı kocanın tüketeceği ceviz asgari 50 kilogram. Bir kişinin yılda yiyeceği ceviz 25 kilogramdır. Niye günde 30 gram tüketilmesi gerektiğini söylüyoruz Cevizi son zamanlarda öne çıkaran asıl özellik omega 3 yağıdır. Dünyada bildiğiniz bütün gıdalar içerisinde omega 3 bakımından zengin üç gıda vardır. Biri ceviz, biri keten tohumu, diğeri de somon balığıdır." 

Şen, cevizin, Orta Asya'nın bir meyve çeşidi olduğuna işaret ederek, "Orta Asya'dan dolaşıp Afganistan, İran'dan bize gelir ve sonra bizden bütün dünyaya yayılır. Dünyada 22 farklı ceviz türü vardır. Bunlardan sadece ekonomik anlamda yetiştirilen bizim yetiştirdiğimiz ceviz türüdür" ifadesini kullandı.

Konferansa, Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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