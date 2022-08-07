  • BIST 2.750,49
  • Altın 1022.045
  • Dolar 17.9115
  • Euro 18.2353
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAArı sokmalarına dikkat!

Uzmanlar ikiye ayrıldı: Daha fazla protein tüketilmeli

» »
Diyetisyenler, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) tüketilmesi gereken protein miktarının iki katına çıkarılması gerektiğini iddia ediyor.
Uzmanlar ikiye ayrıldı: Daha fazla protein tüketilmeli

Protein; kas, kemik ve cilt oluşumu için son derece önemli olan temel bir besin. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ve diğer uluslararası sağlık kuruluşları, her gün vücut ağırlığının kilogramı başına yaklaşık 0.75 gr protein yemeyi öneriyor. Bu, ortalama bir erkek için günde yaklaşık 56 gr ve kadınlar için de 45 gr, yani orta boy bir tavuk göğsüne eşit.

Ancak önerilen bu protein miktarlarına itirazlar yükseliyor. Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nden kas gelişimi uzmanı Profesör Stuart Phillips’e göre, belirtilen miktar yeterli olmaktan çok uzak. BBC Radio 4’ün Gıda Programı’na katılan Phillips, “20 yıldan fazla süredir önerilen diyet protein miktarının yetersiz olduğunu söylüyorum” dedi.

İKİ KATINA ÇIKARILMALI

Prof. Phillips, günlük vücut ağırlığının kilogram başına en az 1.2 kg protein yemeyi öneriyor. Bu, genç erkekler için yaklaşık 100 gr veya genç kadınlar için 84 gr’a (kahvaltıda bir porsiyon yumurta, öğle yemeğinde bir porsiyon ton balığı ve akşam yemeğinde bir tavuk göğsüne eşdeğer) denk geliyor.

Yaşla ilişkili kas kaybına yatkın olan 60 yaş üstü yetişkinler için ise bu miktarlar daha da artabilir.

Profesör Stuart Phillips gibi diğer uzmanlar da mevcut kılavuzların güncelliğini yitirdiğini ilan ettiler ve protein seviyelerini artırmak için revize edilmeleri için çağrıda bulundular.

SAĞLIK SİSTEMİNİN ÖNERİLERİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

İngiliz Diyetisyenler Derneği’nden Dr Linia Patel de Prof Phillips’in önerdiği kadar yüksek günlük dozları savunmasa da kılavuzların gözden geçirilmesi gerektiğine katılıyor: “NHS önerileri uzun zaman önce yapılan çalışmalara dayanıyor ve şimdi protein alımını ölçmek ve belirlemek için çok daha doğru yollara sahibiz.”

Bilim insanları, kas dokusu büyüdüğünde vücut tarafından salınan nitrojen seviyelerini izleyerek, büyümeyi teşvik etmek için ne kadar protein gerektiğini hesapladılar. Dr. Patel, radyoaktif bir boya ile tüketilen gıdaların proteinin kasa dönüşümünü izlemeye yardımcı olduğu modern tekniklerin daha doğru bir resim verdiğini söylüyor:

“Bu bize kas büyümesini teşvik etmek için başlangıçta düşünülenden daha fazla protein gerektiğini gösteriyor.”

Dr Linia Patel hastalarının zaman zaman diyetlerinde yeterli proteini alamadıklarını da ekliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlerleyen Yaş Göz Kapaklarını Etkiliyor!06 Ağustos 2022 Cumartesi 10:07
  • Arı sokmalarına dikkat!06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:47
  • Bilimsel araştırma: Veganlar sağlıklı kemikler istiyorlarsa kas yapmalılar05 Ağustos 2022 Cuma 22:14
  • Covid-19 geçirenlerde hızla yayılmaya başladı: Yeni belirtiye dikkat05 Ağustos 2022 Cuma 21:18
  • Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği açıklaması05 Ağustos 2022 Cuma 14:19
  • Düşük maaşlı işte çalışmak Alzheimer riskini artırabilir05 Ağustos 2022 Cuma 11:19
  • Kırgınlık ve Yorgunluk Neden Olur?05 Ağustos 2022 Cuma 10:08
  • İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor05 Ağustos 2022 Cuma 09:54
  • BÖĞÜRTLENİN FAYDALARI NELERDİR ?05 Ağustos 2022 Cuma 09:34
  • Belinizi Sağlıklı ve Güçlü Tutmak İçin 7 Öneri!05 Ağustos 2022 Cuma 09:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti