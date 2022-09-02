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Uzmanlar kalp krizi için uyardı: Kadınlar daha çok tehlike altında

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Uzmanlar, semptomları erkeklerden daha belirsiz olduğu için kadınların potansiyel olarak ölümcül bir kalp hastalığı teşhisini kaçırma riskinin daha yüksek olduğu konusunda uyarıyor.
Uzmanlar kalp krizi için uyardı: Kadınlar daha çok tehlike altında

Kardiyologlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Uzmanlar, kadınların kalp hastalığından muzdarip olduğunda veya potansiyel olarak ölümcül bir kardiyovasküler sorun yaşayacağı zaman işaretlerin genellikle gözden kaçırıldığını, çünkü bu belirtilerin erkeklerde olduğundan daha belirsiz olduğunu söyledi.

Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından yayınlanan bir raporda, kadınlara kalp hastalığı teşhisinin erkeklere göre daha zor olduğu belirtildi.

Kalp hastalığı için genellikle gözden kaçan semptomlar arasında daha kısa süre yürüyebilmek ve ara sıra nefes almada zorluk yer alıyor. AHA’daki uzmanlar ayrıca, bir kadının yakında kalp krizi, felç, kalp yetmezliği veya başka potansiyel bir durum yaşayabileceğine dair bazı semptomların da genellikle gözden kaçırıldığı konusunda uyarıyor.

MEME KANSERİNDEN DAHA TEHLİKELİ

Kadınlar genellikle meme kanseri konusunda daha fazla endişe duysa da Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), kadınların da kalp krizinden erkekler kadar ölme olasılığının olduğu konusunda uyarıyor.

Raporun yazarı ve Boston College’dan Dr Corrine Jurgens, “Belirtiler genellikle kümeler halinde ortaya çıkar… Çok nadiren bir kişi tek bir semptomla gelir” dedi.

Uzmanlar, doktorların teşhis koymaya hazırlanırken genellikle belirli kalıplar aradıklarını söylüyor. Kalp hastalığı için anahtar belirtiler, tam nefes alma yeteneğindeki değişiklikler veya çok fazla efor sarf edememeyi içerir.

Uzmanlar, kalp krizi geçiren kadınlarda olaydan önce sıklıkla mide bulantısı, yorgunluk ve soğuk terleme yaşadıkları konusunda uyarıyor. Kalp yetmezliği, hastaneye yatış gerektiren kritik bir noktaya gelmeden önce genellikle haftalar öncesinden sorunları hissettirir. Genellikle terlemeye başlar, vücudunun çevresinde olağandışı şişlikler olur ve beklenmedik bir mide ekşimesi hisseder.

TESPİT EDİLMESİ ZOR

CDC, Amerikalı kadınların yaklaşık yüzde 20’sinin kalp yetmezliğinden öleceği konusunda uyarıyor ve bu sorunun, meme kanseri gibi daha yaygın olarak konuşulan diğer tehlikeleri geride bıraktığına dikkat çekiyor.

Kalp hastalığı Amerika’da kadınların önde gelen katili olsa da bir anket, hekimlerinin yalnızca beşte birinin ve kardiyologların yüzde 42’sinin bir kadının kalp sağlığını düzgün bir şekilde değerlendirebileceklerini düşündüklerini ortaya koyuyor.

2018 yılında İngiltere’de yapılan bir araştırma da doktorların kadınlarda kalp krizlerini tespit edemedikleri belirtilmişti.

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