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Uzmanlar 'kesin uygulayın' diyerek açıkladı! Şeker hastalığı ile ilgili çarpıcı araştırma

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Leicester Üniversitesi ve Güney Avustralya Üniversitesi’nin ortak yürüttüğü çalışmada, diyabet hastalarının erken uyumasının daha faydalı olduğu ortaya konuldu.
Uzmanlar 'kesin uygulayın' diyerek açıkladı! Şeker hastalığı ile ilgili çarpıcı araştırma

Uzmanlar 'kesin uygulayın' diyerek açıkladı! Şeker hastalığı ile ilgili çarpıcı araştırma

Leicester Üniversitesi ve Güney Avustralya Üniversitesi’nin ortak yürüttüğü çalışmada, diyabet hastalarının erken uyumasının daha faydalı olduğu ortaya konuldu.

Populer Science’de yer alan habere göre Leicester Üniversitesi ve Güney Avustralya Üniversitesi’nin ortaklaşa çalışmasında, diyabet hastalarının uyku düzeni ile ilgili önemli bilgilere yer verildi.

Çalışmaya göre, geceleri daha geç yatan diyabet hastalarının fiziksel aktivitelerinin fazla olması nedeniyle, daha fazla yoruldukları ve bu nedenle insülin üretimlerinin farklılaştığı kaydedildi.

2040 YILINDA 700 MİLYONA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Çalışmada, diyabet hastalığının 2040 yılında dünya genelinde etkileyeceği insan sayısını da yer verildi. Buna göre, 2040 yılında 700 milyon insanın diyabetle savaşmak zorunda kalacağı aktarıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan araştırmacı Dr. Joseph Henson, “Diyabetli insanların etkin bir yaşam biçimi yaratması için mücadeleye ihtiyaçları var. Araştırmalarımıza göre geç yatan diyabet hastalarının, erken yatan hastalara göre hareket kabiliyetlerinde yüzde 56 düşme gördük” dedi.

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