Uzmanlar, ‘Kıyamet Günü’ buzuluna karşı uyardı

Uzmanlar, küresel ısınmanın yarattığı tehlikeler konusunda uyarılarını her gün yinelerken, Antarktika'dan korkutan bir haber geldi. Yaklaşık 500 milyar ton ağırlığındaki dünyanın en büyük buzulu 'kıyamet günü'nün parçalara ayrıldığı açıklandı.

Son dönemde küresel ısınma tüm dünyada şiddetini artırırken, Antarktika’dan gelen son haberler uzmanları alarma geçirdi.

Yaklaşık 500 milyar ton ağırlığında olduğu düşünülen ‘Kıyamet Günü Buzulu’nun erimeye başladığı ve Weddell Denizi’nde binlerce buzdağı adacığının oluştuğu belirtildi.

1.255 kilometrekarelik (3.250 kilometrekarelik) Larsen B buz sahanlığının hızla eridiği biliniyordu, ancak kimse 200 metre kalınlığındaki devin tamamen parçalanmasının sadece bir ay süreceğini tahmin etmemişti.

BİLİM İNSANLARINI ŞOKE EDEN OLAY

Buzulun ilk kez 20 yıl önce kırılmaya başladığı belirtilirken, tamamen parçalanmasının ise zaman alacağını düşündüklerini aktardı. Bilim insanları şok olduklarını belirtirken, “Bu şaşırtıcı. Sadece parçalandı. Bir duvar gibi devrildi ve yüzbinlerce tuğlaya bölündü” ifadelerinde bulundu.

Bu hafta New Orleans’ta bir araya gelen buz bilimcileri, Batı Antarktika buz tabakasında daha da endişe verici bir şeyin gerçekleşebileceği konusunda uyardı. İngiliz ve Amerikalı araştırmacılardan oluşan ekipler tarafından yıllarca süren araştırmalar, dünyanın en büyüklerinden biri olan Thwaites buzulunun hem üstünde hem de altında büyük çatlaklar ve yarıklar açıldığını ve onun parçalarının da kırılabileceğini ortaya koydu.

‘5 YIL VEYA DAHA KISA SÜRECEK’

Uzmanlar, bunun beş yıl veya daha kısa süre içerisinde gerçekleşebileceğini açıkladı.

‘Kıyamet Günü Buzulu’ olarak adlandırılan buzulun, yıllık küresel deniz seviyesi artışının yaklaşık yüzde 4’üne katkıda bulunduğu belirtildi. Uygu görüntüleri, dünyanın en önemli buzulu olarak nitelendirilen ‘Kıyamet günü’nün 1990’lardan bu yana en hızlı erime seviyesine ulaştığını belirtirken, uyardı.