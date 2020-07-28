Uzmanlar "kurlardaki hareketleri" değerlendirdi

Euro Türk lirası karşısında dün akşam saatlerinde çıkışını hızlandırdı ve 8.20 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar/TL 'de bu harekete paralel olarak yükseldi. Kur, gün içinde uzun süre 6.8450 seviyelerinde yatay seyrettikten sonra kademeli olarak yükselmeye başladı. Akşam saatlerinde bir ara 6.9835 liraya kadar çıkarak 14 Mayıs'tan beri en yüksek seviyesine ulaşan dolar daha sonra 6.88 civarına çekildi.

Güne 6.87 seviyelerinde başlayan kur, bir süre yatay seyrettikten sonra öğle saatlerinde yükselmeye başladı ve 6.9750 civarına kadar çıktı. Daha sonra gerileyen dolar, 6.97'nin altında dalgalı bir seyir izledi.

Bloomberg HT’ye konuk olan analistler döviz kurunda artışa sebep olan etkenleri ve kurun seyrine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Evren Bolgün, Dolar/TL tarafında iç piyasada baskı unsurunun yaklaşık bir buçuk aydır kamu bankalarından başlamak üzere sürdürüldüğünü söyledi. Dr. Bolgül, Euro/TL ’nin yukarı yönlü hareketi devam ederken, Dolar/TL’nin hala sabit kalmasının piyasalarda dikkat çeken bir durum olduğunu belirtti.

27 Temmuz günü döviz kurunda görülen artışın, piyasa kapanış saatleri sonrası yaşandığının altını çizen Bolgül, “Tahmin ettiğim kadarıyla, daha düşük hacimlerde Euro/TL üzerinde yurt dışından gelen bir baskı olabilir.” dedi. Bu yükselişin çok kısa sürdüğünü belirten Bolgül, Euro/TL’nin 8.22 seviyelerine kadar tırmanmasından sonra 1 saat içerisinde 10-15 kuruşluk bir düşüş yaşadığını sözlerine ekledi.

Yaşanan bu gelişmede spekülatif bir işlem hareketinin olabileceği üzerinde duran Bolgül, "Yükselişe bir kaç hedge fon ya da yurt dışı kaynaklı kurumsal yatırımcı sebep olmuş olabilir." açıklamasında bulundu.

Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal, Euro/Dolar paritesine baktığımızda genel olarak Euro/TL yükselişinin şaşırtıcı olmadığını görüyoruz dedi. Atılal, Yunanistan’ın boykot çağrısı ve Avrupa Birliği tarafından Türkiye’ye yönelik söylemlerde bir sertleşme olmasının, piyasalarda tedirginlik yaratmış olabileceğini vurguladı. Tüm dış sebeplerin aynı noktada buluşup saat 19:30’da yukarı yönlü harekete sebep olma ihtimalinin akıllarda soru işareti yarattığını belirten Atılal, en kuvvetli sebebin uyumsuzluk diyebileceğimiz kurdaki volatilitenin artmasının olabileceğini söyledi.

NoorCM Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay, döviz kurundaki son gelişmeler üzerine, “Uzun süredir Dolar/TL’nin 6.85-6.88 bandında seyrettiğini görüyorduk, fakat hem dünkü hareketlenme hem de BDDK’nın swap’larla ilgili atmış olduğu yeni adım aslında Dolar/TL’deki yükselişi destekliyor. Buna ek olarak, küresel çapta baktığımızda doların gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazandığını görüyoruz.” dedi.

İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner ise yapmış olduğu açıklamada, Euro’nun çok sert değer kazandığını ve Euro/Dolar paritesinde hepimizin beklentisinin üstünde enteresan bir gelişme yaşandığını söyledi. Kurun uzun zamandır baskı altında olmasından dolayı önümüzdeki dönemde biraz daha yukarı çıkma durumunun olabileceğini açıklayan Deriner, bu sebeple kuru iyi takip etmek ve gözlemek gerektiğini, hatta bu hareketliliğin önümüzdeki dönemde belli riskleri de beraberinde getirebileceğini söyledi.