Uzmanlar moda diyetlerin tehlikesine karşı uyardı

İngiltere'deki İngiliz Diyetisyenler Derneği (BDA), insanları "hızlı bir kilo verme çözümü sunduğunu iddia eden" her şeyden kaçınmaya çağırdı.

İnsanları, haşlanmış yumurta diyeti veya su diyeti gibi “geçici hevesler” içeren beslenme tarzlarına karşı uyaran BDA, yılbaşı ertesinde insanların bu tarz diyetlere ilgi gösterdiğini söyledi.

BDA, genellikle sosyal medyada yayılan kısıtlayıcı diyetlerin başlangıçta hızlı kilo kaybına neden olabileceğini ancak sonrasında yarardan çok zarar verme eğiliminde olduğunu söyledi.

Uzmanlar, bu diyetlerin kas kaybına ve besin eksikliklerine yol açabileceği ve metabolizmanın daha az kaloriye uyum sağlamasına neden olabileceği ve bunun da diyet yapan kişinin uzun vadede daha fazla kilo almasıyla sonuçlanabileceği konusunda uyardı.

Halkı, ünlüler ve influencerlar da dahil olmak üzere sosyal medyada veya televizyonda tanıtıldığını gördükleri diyetler ve ürünler hakkında “inanılmaz derecede eleştirel” olmaya çağırdılar.

“YENİ YIL BEKLENTİSİNE GİRMEYİN”

BDA sözcüsü Marcela Fiuza, “Birçok insan için yeni yıl, sağlığı iyileştirmek de dahil olmak üzere hedefler ve niyetler belirlemek için iyi bir fırsat. Bununla birlikte, birincil sonuç olarak kilo vermeye odaklanan yeni yıl kararları, genellikle sağlığa zararlı olabilecek yo-yo diyetine veya ağırlık döngüsüne yol açabilir.”

“Yılbaşı diyetleri yeme bozukluğu olanlar için de tetikleyici olabiliyor ve yeme bozukluğuna yol açabiliyor.”

“Çoğu insan, yüksek oranda işlenmiş gıda alımını azaltmak ve daha fazla sağlıklı gıda yemekle idare edebilir. Sebzeler, meyveler, kabuklu yemişler, tohumlar ve kepekli tahıllar, vücudunuzun optimum seviyede çalışması için ihtiyaç duyduğu bir dizi besin içerir.” dedi.

Diyetisyenler, yeni yıl trendlerinin insanlara kilo vermeyi yeni yıl kararı olarak benimsemeye teşvik etmenin ruh sağlığına zarar verebileceği konusunda da uyardı.