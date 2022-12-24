Uzmanlar önerdi: İş hayatında mutlu olmaya yardımcı olacak 3 sabah alışkanlığı

Bilim insanları bir sabah rutinine sahip olmanın iş hayatına olumlu etkilerine dikkat çekti. Araştırmalar da tutarlı bir sabah rutininin stresi azaltabileceğini, enerji seviyesini artırabileceğini ve iş yerinde üretkenliği artırabileceğini gösterdi.

Başarılı ve üretken bir yaşam için sabah rutinine sahip olmanın önemi, daha önce defalarca belirtilmişti. Ancak bu defa bilim insanları da sabah erkenden hayata başlamanın ve bir ritüel oluşturmanın faydalarını sıraladı.

Her gün sabah 4.30’da kalkıp egzersizlerini güneş doğmadan önce tamamlamak , sabahın sessizliğinin tadını çıkarmak, bir şeyler okumak… Tüm bunlar kulağa hoş gelse de sabahları kalkmak zordur. Özellikle de kış mevsiminde, sabahları erken saatlerde bir battaniye yığınının altında yatarken alarmı ertelemek çok daha cazip hale geliyor olabilir.

Ancak sabah erken saatlerde uyanmanın ve alışkanlıklara sahip olmanın önemi uzmanlar tarafından da vurgulanıyor. Peki bu rutine nasıl sahip olabilirsiniz? Psikologlar bunun için işte bu adımları öneriyor:

BİR NİYET BELİRLEYİN

Psikolog Jessica Jackson, yapılacaklar listesinin yarardan çok zarar getirebileceği konusunda uyarıyor. Jackson aynı zamanda, uyanır uyanmaz e-postaları, takvimi veya yapılacaklar listesini kontrol etmenin beyni panik moduna geçirebileceğini söylüyor.

Bunun yerine Jackson, tüm danışanlarına güne bir niyet meditasyonu ile başlamalarını tavsiye ediyor: “Sessizlik içinde oturmak için birkaç dakika ayırın, birkaç derin nefes alın ve tek bir kelime veya cümle seçin. Kendinize, ‘Bugünkü amacım başarılı hissetmek’ veya ‘Bugün rahat olmak istiyorum’ diyebilir ve bu şekilde hissetmek için önümüzdeki 24 saat içinde gerçekçi bir şekilde neler başarabileceğinizi düşünebilirsiniz.”

Jackson, her sabah işten önce bir niyet belirlemenin, önceliklere odaklanmanya ve en önemlisi, o gün tamamlanması gereken her görev üzerinde durmak yerine bir sonraki gün için heyecan duymaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

ÇEVRİM DIŞI BİR RİTÜEL SEÇİN

Psikolog Debbie Sorensen ise sabahları teknolojiden kopmanın beyin için en iyi başlama olduğunu söylüyor. Sorensen, uyandıktan hemen sonra telefona veya bilgisayara bakmanın beyni dikkat dağıtmak için hazırladığını ve olumsuz bir şey görüldüğünde veya okunduğunda stresi tetikleyebileceğini belirtiyor.

Sorensen; okuma, günlük yazma, yürüyüşe çıkma veya egzersiz yapmak gibi çevrim dışı bir aktivite öneriyor: “Gün boyunca güç kazanmaya ve stresi kontrol altında tutmaya yardımcı olacak sürdürülebilir enerji sağlıyor.”

Sorensen, kendi çevrim dışı aktivitesinde çocuklarından biriyle kanepede okuyarak ya da ailesinin geri kalanı uyanmadan önce bir fincan kahve içerek geçirmeyi sevdiğini söylüyor. “Dört gözle beklediğim, gerçekten tatlı, sessiz kaliteli bir an ve işe dalmadan önce beni gençleştiriyor” diyor.

EĞLENCELİ HALE GETİRİN

Fortune 500 şirketlerine danışmanlık yapan ve endüstriyel psikolog olan Laura Pendergrass, eğlencenin, sağlıklı yaşam denkleminin kritik ama yeterince değer verilmeyen bir parçası olduğunu söylüyor.

Pendergrass, “Sabah rutininizin bir parçası olarak sizi güldürecek veya gülümsetecek küçük bir şey bulun. İster işe hazırlanırken 3 dakikalık bir dans partisi olsun, isterse de en komik arkadaşlarınızdan birini ‘günaydın’ demek için aramak olsun” diyor.

Pendergrass sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Çocuklar için teneffüsün önemini biliyoruz ve bunu okul zamanlarına dahil ediyoruz, ancak yetişkinler olarak oyunun önemini unutuyoruz. Eğlenceli veya yaratıcı bir şeyler yapmak ve normalde gri olabilecek bir güne renk katmak için kendi fırsatlarımızı yaratmak bize bağlı.”