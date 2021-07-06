Uzmanlar sırrını çözdü… Temizlik bağışıklığın dostu mu düşmanı mı?

Corona virüsüyle birlikte dünya genelinde pek çok insanın daha da fazla dikkat ettiği şeylerin başında hijyen ve temizlik geliyor. Temizlik ve hijyenin çocukların bağışıklık sistemi üzerine yapılan araştırmalar çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

Corona virüsüyle birlikte dünya genelinde pek çok insanın daha da fazla dikkat ettiği şeylerin başında hijyen ve temizlik geliyor. Temizlik ve hijyenin çocukların bağışıklık sistemi üzerine yapılan araştırmalar çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

University College London’da hijyen hipotezi üzerine çalışma yapan mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Graham Rook, günümüzde alerjik hastalıkların artmasının sebebinin evlerin çok fazla temiz tutulması olmadığını öne sürdü.

The Times’a açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Rook, “Kendi iyiliğimiz için temizliğe çok fazla önem verip bunun bir kaosa yol açtığı düşüncesini insanlar çok ciddiye alıyor. Tüm fizyolojimiz ve bağışıklık sistemimiz, hayatımız boyunca yararlı mikroorganizmaların sağladığı sinyallere ihtiyaç duyuyor. Asıl soru evimizi temizleyerek ya da ellerimizi yıkayarak bunlarla bir araya gelmeyi engelliyor muyuz?” dedi.

MAĞARA DÖNEMİNDE YARARLI ORGANİZMA



Alerji ve Klinik İmmünoloji Dergisi için bir yazı kaleme alan Rook ve ekibi, evlerin temizliğiyle ilgili, “Eskiden mağaralarda, ahşap ya da topraktan yapılmış barınaklarda yaşamaya alışkındık. Bu tip yapıların şartları kötüleşmeyi başladığında, yerde ya da ormanda bir ağacın üzerinde uyuduğunuzda farklı türde mikroorganizmalar ortaya çıkar. Bunlar bizim birlikte geliştiğimiz organizmalar. Modern evlerde bu durum söz konusu değil. Bu tip evlerde ortaya çıkan mikroorganizmalar oldukça garip ve beraber gelişerek silah olarak kullanabileceğimiz türden değil. Bizim için zehirli” ifadelerini kullandı.

ATALARIMIZIN KARŞILAŞMADIĞI HASTALIKLAR



Bu organizmaları öldürmenin mantıklı olduğunu savunan Rook, elleri yıkayarak ve aşı olarak ortaya çıkabilecek pek çok hastalığın önüne geçildiğini söyledi. Halihazırda aşı olarak korunduğumuz hastalıkların büyük çoğunluğuyla mağaralarda yaşayan atalarımızın karşılaşmadığını belirten Rook, bunların şehirleşmenin ve tarımın artmasıyla ortaya çıktığını vurguladı.

Uzmanlar, çocukluk çağında bağışıklığı güçlendiren organizmalarla anne sütüyle ve dışarı çıkarak bir şekilde karşılaştığımızı ifade ediyor. Bu nedenle temizliğin önemine değinen Rook, ‘hedefe yönelik temizlik’ ve çocukların açık havada zaman geçirmesi önerisinde bulunuyor.