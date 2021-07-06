  • BIST 1.394,170
  • Altın 504,16
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,2300
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Uzmanlar sırrını çözdü… Temizlik bağışıklığın dostu mu düşmanı mı?

» »
Corona virüsüyle birlikte dünya genelinde pek çok insanın daha da fazla dikkat ettiği şeylerin başında hijyen ve temizlik geliyor. Temizlik ve hijyenin çocukların bağışıklık sistemi üzerine yapılan araştırmalar çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.
Uzmanlar sırrını çözdü… Temizlik bağışıklığın dostu mu düşmanı mı?

Corona virüsüyle birlikte dünya genelinde pek çok insanın daha da fazla dikkat ettiği şeylerin başında hijyen ve temizlik geliyor. Temizlik ve hijyenin çocukların bağışıklık sistemi üzerine yapılan araştırmalar çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

University College London’da hijyen hipotezi üzerine çalışma yapan mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Graham Rook, günümüzde alerjik hastalıkların artmasının sebebinin evlerin çok fazla temiz tutulması olmadığını öne sürdü.

The Times’a açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Rook, “Kendi iyiliğimiz için temizliğe çok fazla önem verip bunun bir kaosa yol açtığı düşüncesini insanlar çok ciddiye alıyor. Tüm fizyolojimiz ve bağışıklık sistemimiz, hayatımız boyunca yararlı mikroorganizmaların sağladığı sinyallere ihtiyaç duyuyor. Asıl soru evimizi temizleyerek ya da ellerimizi yıkayarak bunlarla bir araya gelmeyi engelliyor muyuz?” dedi.

MAĞARA DÖNEMİNDE YARARLI ORGANİZMA

Alerji ve Klinik İmmünoloji Dergisi için bir yazı kaleme alan Rook ve ekibi, evlerin temizliğiyle ilgili, “Eskiden mağaralarda, ahşap ya da topraktan yapılmış barınaklarda yaşamaya alışkındık. Bu tip yapıların şartları kötüleşmeyi başladığında, yerde ya da ormanda bir ağacın üzerinde uyuduğunuzda farklı türde mikroorganizmalar ortaya çıkar. Bunlar bizim birlikte geliştiğimiz organizmalar. Modern evlerde bu durum söz konusu değil. Bu tip evlerde ortaya çıkan mikroorganizmalar oldukça garip ve beraber gelişerek silah olarak kullanabileceğimiz türden değil. Bizim için zehirli” ifadelerini kullandı.

ATALARIMIZIN KARŞILAŞMADIĞI HASTALIKLAR

Bu organizmaları öldürmenin mantıklı olduğunu savunan Rook, elleri yıkayarak ve aşı olarak ortaya çıkabilecek pek çok hastalığın önüne geçildiğini söyledi. Halihazırda aşı olarak korunduğumuz hastalıkların büyük çoğunluğuyla mağaralarda yaşayan atalarımızın karşılaşmadığını belirten Rook, bunların şehirleşmenin ve tarımın artmasıyla ortaya çıktığını vurguladı.

Uzmanlar, çocukluk çağında bağışıklığı güçlendiren organizmalarla anne sütüyle ve dışarı çıkarak bir şekilde karşılaştığımızı ifade ediyor. Bu nedenle temizliğin önemine değinen Rook, ‘hedefe yönelik temizlik’ ve çocukların açık havada zaman geçirmesi önerisinde bulunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa İlaç Ajansı: İki Doz Aşı Delta Varyantına Karşı Etkili05 Temmuz 2021 Pazartesi 20:15
  • DSÖ'den Açıklama: Delta Varyantı Kaç Ülkede Görüldü?05 Temmuz 2021 Pazartesi 20:00
  • Andropozu geciktirmek mümkün mü?05 Temmuz 2021 Pazartesi 14:24
  • Varise karşı etkili 9 öneri!05 Temmuz 2021 Pazartesi 14:01
  • Çocuklarda tikler kalıcı olabilir mi?05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:31
  • Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:01
  • Rusya'da son 6 ayın en yüksek Covid-19 vaka sayısı: 25 bin yeni hasta, 663 can kaybı05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:35
  • Sağlık için günde kaç adım atılmalı?05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:26
  • İsrail’de araştırma: BioNTech aşısı, Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:12
  • Koronavirüse Yüzerken Yakalanabilir Misiniz?04 Temmuz 2021 Pazar 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti