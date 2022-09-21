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Uzmanlar uyardı: Bu iki belirti varsa Covid-19 testi olun

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Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını Omicron varyantıyla etkisini ve hızını artırmaya devam ediyor. Uzmanlar, bazı belirtiler gösteren kişilerin mutlaka Covid-19 testi olması gerektiğini açıkladı.
Uzmanlar uyardı: Bu iki belirti varsa Covid-19 testi olun

ABD ve İngiliz medyası, corona virüsü salgınıyla ilgili dikkat çekici bir haberi kamuoyuna duyurdu. Yetkililere ve uzmanlara dayandırılan haberde, Omicron varyantına karşı bir aşının halen geliştirilme sürecinde olduğu belirtilirken vaka sayılarının da kış aylarıyla birlikte artış göstermesinin beklendiği belirtildi.

ABD’nin önde gelen kurumlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin direktörü Dr. Rochelle Walensky de aşı ile ilgili olarak halen denemelerin devam ettiğini söyledi. Fakat İngiliz The Independent gazetesi, aşı gelene kadar Covid-19’un büyük bir tehdit olduğunu yazarak bazı belirtileri gösteren kişilerin mutlaka corona virüsü testi olması gerektiğini aktardı.

Gazete, halsizlik ve baş dönmesi ve yorgunluk belirtilerini gösteren kişilerin test sonuçlarının pozitif çıkması riskinin yüksek olduğunu duyurdu. Gazetenin haberinde, “Halsizlik beden ağrı, kaslarda zayıflık ve ağrı, baş ağrısı, görmede sorun ve iştah kaybı gibi belirtiler gösterebilir” denildi.

Omicron varyantını ilk keşfeden doktorlardan biri olan Dr. Angelique Coetzee de halsizliğin Omicron BA.5 varyantının en büyük belirtisi olduğunu söylemişti. Öte yandan bilim insanları Omicron BA.5 varyantının belirtileri arasında en dikkat çekenin, “Boğazda alev gibi yanma hissi” olduğunu söyledi.

Öte yandan Omicron varyantının bulaştığını gösteren diğer belirtiler ise şu şekilde sıralandı:

– Öksürük
– Halsizlik
– İshal
– Burun akıntısı

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