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Uzmanlar uyardı: “Covid-19 için rehavete kapılmak sonbahardaki riski büyütüyor”

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Uzmanlar uyardı: “Covid-19 için rehavete kapılmak sonbahardaki riski büyütüyor”
Uzmanlar uyardı: “Covid-19 için rehavete kapılmak sonbahardaki riski büyütüyor”

Veriler, 50 yaş üstü milyonlarca insanın henüz Covid-19’a karşı destekleyici dozlar almadığını gösterdiğinden, uzmanlar, hükümetin aşı alımını durduran bir önlem almasını istiyor.

Independent’te yer alan habere göre, uzmanlar ayrıca bakanları “karmaşık mesajları” için eleştirdi ve onları pandeminin sona erdiğini söyleyerek halk arasında “tehlikeli bir gönül rahatlığı” yaratmakla suçladı.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Kurumu’ndan alınan rakamlar, 50 yaşın üzerindekilerin (3.724.722) yüzde 16’sının henüz birinci veya ikinci dozu almadığını gösteriyor. Verilere göre, bu grubun yüzde 20’si (3.070.359) henüz artmamış olmakla birlikte, 50 ile 70 yaş arasındakiler arasında alım daha düşük.

“PANDEMİYİ YENDİK” ALGISI SORUNLU

Bir immünolog olan Profesör Danny Altmann, “Bu, birçok düzeyde büyük bir endişe kaynağı… Şu anda, özellikle yaşlılarda, felç edici vaka sayıları ve hastaneye yatışların artmasıyla birlikte Omicron alt varyantı BA.5’e karşı silahlanma yarışını kaybediyoruz.”

“Hükümetten gelen karışık ve olumsuz mesajların yanlış ve tehlikeli bir gönül rahatlığıyla beslenmesinden korkuyorum: ‘Her şey bitti, pandemiyi yendik, soğuk algınlığından daha kötü değil.’ Bu kesinlikle yaşananları aşındırıyor ve bizi sonbahar için kötü bir noktada bırakıyor” dedi.

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