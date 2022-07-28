Uzmanlar uyardı… Disney+ aboneliği dolandırıcılarına dikkat

Dijital yayın platformu Disney+'ın kullanıcıları, bir ödemeyi kaçırdıklarını düşünmeleri için kandırmaya çalışan yeni bir dolandırıcılık konusunda uyarıldı. İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Sahte kısa mesaj, Disney+ kullanıcılarının, abonelikleri için ödemeyi yeniden göndermesi gerektiğini ve bilgilerini girmelerinin söylendiği bir web sitesine yönlendirildiğini iddia ediyor.

Ancak tüm bunlar Disney+ abonelerinden kişisel ve finansal bilgileri çalmak ve onları beklemedikleri büyük faturalarla kandırmak için yapılan ayrıntılı bir dolandırıcılığın parçası.

Bu bilgi kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde, kimlik sahtekarlığı ve kurbanın banka hesabından para çalmak için kullanılabilir.

AVUKATLAR UYARDI

CEL Solicitors’ta dolandırıcılık uzmanı avukat Ryan Beeley şunları söyledi: “Bu dolandırıcılık, dolandırıcıların Disney Plus gibi popüler akış hizmetleri gibi davrandığını ve hesabı olmayan birçok kişinin bile mesaj aldığını görüyor.”

“Metin, alıcılardan bir bağlantıyı takip etmelerini istiyor, bazı cihazlar bunu engelliyor, ancak bunu yapanlar kişisel bilgileri ve banka hesap bilgileri ile bir form dolduruyor.”

“Hesaplarından para alınıyor, ancak kişisel bilgileri dolandırıcılar tarafından daha fazla dolandırıcılık yapmak için de kullanılabilir.”

Sahte Disney+ metin mesajı genellikle kurbanlara şunu söylüyor: “Ödemeniz işlenemedi. Hizmetimizi kullanmaya devam etmek için lütfen bilgilerinizi buradan güncelleyin.”

Dolandırıcılık mesajı, aynı zamanda Disney+ abonelerini “şimdi harekete geçmeye” teşvik edebilir ve bu da kurbanların bağlantının orijinal olup olmadığını kontrol etmeden bağlantıya tıklamaları konusunda baskı yapabilir.