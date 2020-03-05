Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkıp yayılarak 3 bin 159 kişinin yaşamını yitirdiği koronavirüs salgınıyla ilgili uzmanlar uyarıda bulundu. İngiltere'den gelen bir haber akıllı telefon ekranlarının virüsün yayılmasında önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu.