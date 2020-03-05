Uzmanlar uyardı! Elimizden düşürmediğimiz telefonlar koronavirüs yayıyor
Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkıp yayılarak 3 bin 159 kişinin yaşamını yitirdiği koronavirüs salgınıyla ilgili uzmanlar uyarıda bulundu. İngiltere'den gelen bir haber akıllı telefon ekranlarının virüsün yayılmasında önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu.
Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkıp yayılarak 3 bin 159 kişinin yaşamını yitirdiği koronavirüs salgınıyla ilgili uzmanlar uyarıda bulundu.
05 Mart 2020 Perşembe 20:06
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