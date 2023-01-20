Uzmanlar uyardı: Erken emeklilik demans riskini artırabilir

Yeni bir araştırmaya göre; erken emeklilikle beraber beynin eskisi kadar kullanılmaması demans riskini artırıyor.

Demans gibi bilişsel hastalıkların nedenleriyle ilgili araştırmalar devam ederken yeni bir bulgu da Çin’den geliyor.

Çin’de bir emeklilik programı aracılığıyla yapılan araştırmaya göre; erken emeklilik demans riskini artırabilir.

Journal of Economic Behavor & Organization’da yayınlanan son çalışma, Çin’in Ulusal Kırsal Emeklilik Planı’ndan (NRPS) alınan verileri kullandı.

2009 yılında kurulan NRPS, hem hükümet hem de gönüllü katkılarını yaşlılara gelir desteği olarak sağlamaya çalışıyor. Bireyler 16 yaşında programa katılmaya başlayabilirler. 60 yaş ve üstünde olan neredeyse tüm kırsal bölge sakinleri, gönüllü bir katılım ile emeklilik programından yararlanma hakkına sahip.

Binghamton Üniversitesi’nde ekonomi profesörü yardımcısı olan Plamen Nikolov, programı şu şekilde tanımlıyor: “Program, Çin’in hızla artan yaşlanan nüfusu nedeniyle ve yaşlılıkta yoksulluğu hafifletme çabasıyla başlatıldı.”

“YAŞLILIKTA SOSYAL HAYAT ÖNEMLİ”

Araştırmacılar da emeklilik planlarının bilişsel performansı nasıl etkilediğini görmek için Çin Sağlık ve Emeklilik Araştırması (CHARLS) adlı bir bilişsel anket kullanarak programı analiz ettiler. Ve erken emekli olanların bilişsel testlerde daha kötü performans gösterdiğini ortaya çıkardılar.

Ekip, erken emekliliğin bilişsel düşüşün nedeni olduğundan emin olamadıklarını, yaşam tarzı ve sosyoekonomik faktörleri de göz ardı etmediklerini söyledi. Ancak Nikolov, bunamanın önlenmesi için yaşlıların sosyal faaliyetlere katılması gerektiğine dikkat çekti: “Sosyal katılım ve bağlantılılık, yaşlılıkta bilişsel performans için en güçlü tek faktör olabilir.”

Araştırmacılar, çoğu insanın beyninin, çalışma ortamında çalışırken ve sosyalleşirken daha fazla uyarıldığına inanıyor. Bu yüzden de uzmanlar, zihinsel olarak aktif kalmak ve bilişsel sorunları en aza indirebilmek için emeklilik dönemlerinde insanlara kelime oyunları oynamalarını ve okumalarını tavsiye ediyor.