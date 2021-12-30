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SON DAKİKAUzmanlar Uyardı, Omicron Varyantının Yeni Belirtisi Çıktı: El Ve Ayaklara Dikkat

Uzmanlar Uyardı: Evde Yapılan Corona Virüsü Testi Omicron’u Tespit Edemiyor

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan yeni araştırmalar, 15 dakikada sonuç veren pratik test kitlerinin Omicron varyantını tespit etmede başarısız olduğunu ortaya çıkardı.
Uzmanlar Uyardı: Evde Yapılan Corona Virüsü Testi Omicron’u Tespit Edemiyor

ABD’de yapılan araştırmalar, evde yapılan corona virüsü testlerinin Omicron gibi varyantları tespit etmede daha az etkili olduğunu ortaya çıkardı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yeni laboratuvar bulgularının, 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç veren hızlı kitlerin Omicron’u tespit etmede başarısız olduğunu ortaya çıkardı.

Avrupa ve ABD’de oldukça yaygın olan test kitleri Türkiye’de de eczanelerde satılmamasına rağmen kullanılabiliyor.

‘TEST KİTLERİ VE PCR TESTİ FARKLI SONUÇ VERİYOR’

Ancak uzmanlar, test kitlerinin ‘şüpheli’ olduğuna dikkat çekiyor. İngiltere’de özellikle Noel döneminde test kitlerinin satışlarında artış olduğu belirtilirken, çoğu kişinin PCR testinden pozitif sonuç gelmesine rağmen test kitinde negatif göründüğü aktarıldı.

Ancak sonuçlara rağmen Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), test kitlerinin  Omicron’u tespit etmede etkili olduğu konusunda hala ısrarcı…

FDA YİNE DE ÖNERİYOR

FDA’nın açıklaması, Omicron virüsünün canlı örneklerini içeren yeni laboratuvar testlerinden elde edilen verilere dayanıyor. FDA daha önce ölü Omicron virüsü örneklerini kullanarak testlerin doğruluğunu test ederken, testlerin etkili olduğunu öne sürmüştü. Ancak son yapılan araştırmalar, farklı bir sonuca işaret etti.

Bununla birlikte, FDA, bulguların hala erken bir aşamada olduğunu söyleyerek insanlara test kitleri kullanmaları konusunda tavsiyelerini yineledi.

Test kitleri daha önce de birçok tartışmaya sebep olmuş, uzmanlar sonuçların doğruluğu konusunda endişelerini dile getirmişti.

 

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