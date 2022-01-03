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Uzmanlar Uyardı: Gazlı İçecekler Kanser Riskini İki Kat Artırıyor

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İngiltere'de yapılan ve Gut dergisinde yapılan araştırmalar, gazlı ve şekerli içecek tüketiminin bağırsak kanseri riskini iki kat artırdığını ortaya çıkardı.
Uzmanlar Uyardı: Gazlı İçecekler Kanser Riskini İki Kat Artırıyor

İngiltere’de tıp, sağlık ve bilimsel çalışmalar üzerine araştırmalar yayımlayan Gut dergisi, British Medical Journal’dan (BMJ) derlediği oranlarla yeni bir çalışmaya imza attı.

Buna göre, popüler gazlı içecek ve meşrubatlardan günde iki defadan fazla tüketmek, yetişkinlerde bağırsak kanserine yakalanma riskini iki katına çıkarıyor.

Gut’un araştırması, yetişkinlikte günde iki veya daha fazla şekerli ve gazlı içecek tüketmenin, özellikle kadınlarda 50 yaşından önce bağırsak kanseri riskini iki katına çıkardığı belirlendi.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Ayrıca, ABD nüfusunun yüzde 12’sinin her gün bu içeceklerden üç porsiyondan fazlasını tükettiği belirlendi.

Uzmanlar, bağırsak kanseri nedeniyle ölümlerin son yıllarda artış yaşadığına dikkat çekerken, kalın bağırsakla gelişmeye başlayan kanser türünün ilk olarak ‘polip’ ile ortaya çıktığını vurguladı. Uzmanlar, tüm poliplerin kansere dönüşmediğini belirtse de erken tanının da önemini vurguladı.

Gut dergisinde yayınlanan araştırma, şekerle tatlandırılmış içecekler ile kanser arasındaki bağlantıları da ortaya çıkardı.

Çalışma, alkolsüz içecekler, meyve aromalı içecekler ve spor ve enerji içeceklerinin hepsinin önemli bir tehdit oluşturduğunu belirledi.

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