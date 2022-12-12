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Uzmanlar uyardı: “İleri yaşta yumurta dondurma işlemi işlevsiz olabilir”

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Uzmanlara göre klinikler, çocuksuz kadınlara, işe yaraması "pek mümkün olmayan" yumurta dondurma işlemiyle boş yere umut veriyor.
Uzmanlar uyardı: “İleri yaşta yumurta dondurma işlemi işlevsiz olabilir”

İleri yaşta çocuk doğurmak isteyen kadınların faydalanabildiği yumurta dondurma işleminin son yıllarda yükselişe geçmesi bu alanda giderek genişleyen bir pazarı da doğurdu.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden bir akademisyen olan Imogen Goold ise, kliniklerin beklenti içerisindeki kadınları “kandırdıklarını” söylüyor.

Tıp hukuku profesörü Goold, 30’lu yaşlarının sonlarında veya daha ileri yaştaki kadınların yumurtalarını dondurmak için para ödemeye teşvik edilmemesi gerektiğini, çünkü yumurtalarının bebek sahibi olmak için başarılı bir şekilde kullanma şanslarının çok düşük olduğunu kaydetti.

30’LU YAŞLARIN SONUNDAN İTİBAREN SORUNLU

Araştırmalar, donmuş bir yumurtanın canlı doğumla sonuçlanma olasılığının, yumurtanın dondurulduğu kadının yaşının artmasıyla birlikte önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. Kadınlar 36 ila 39 yaşlarındayken dondurulan yumurtalar için başarı oranları yüzde 3’e kadar düşebiliyor.

Geçen hafta doğurganlık yardım kuruluşu Progress Education Trust’ın (PET) yıllık konferansında konuşan Profesör Goold, “Bence en kötü şey, 30’lu yaşlarının sonundaki kadınlara yumurta dondurma hizmeti satmak. Çünkü 39 yaşındaki birine, o yumurtayı 45 yaşında kullanabilir umuduyla satmak gerçekten sorunlu” dedi.

İnsan Döllenmesi ve Embriyoloji Kurumu’na (HFEA) göre, İngiltere’deki yumurta dondurma işlemlerinin üçte ikisi 35 yaş ve üstü kadınları içeriyor. 35 yaş üstü kadınların dahil olduğu yumurta dondurma işlemlerinin sayısı 2010’da 148’den 2019’da 1.589’a yükseldi.

Profesör Goold, kadınların yumurta dondurmanın gerçekleri hakkında tarafsız tavsiyelere daha iyi erişmeleri gerektiğini belirtti.

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