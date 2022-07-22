Uzmanlar uyardı! Kilo vermeyi engelleyen hatalar

Sağlıklı besleniyor, hareket ediyor ve egzersiz yapıyor ancak göbeğinizdeki veya bacaklarınızdaki fazlalıkları asla veremiyor musunuz? Neden kilo vermediğinizi merak ediyor olabilirsiniz.

Birçok kişi bu durumla karşı karşıya kalmıştır. Kilo verme süreci, vücut ağırlığıyla ilgili bir sorunu olmayan biri için basit gibi görünse de, gerçek şu ki çoğu insan için zorlu bir süreçtir.

Uzmanlar, kalori alımını doğru şekilde kısmaya, yiyeceklerin besin değerlerine dikkat etmeye, düzenli egzersiz yapmaya ve diyete bağlı kalınmasına dikkat çekiyor. Bu nedenle, fast food ve tatlıların her gün diyetinizde olması için ısrarcı olmanız ve ayrıca kilo verme sürecinde herhangi bir önemli hata yapmadığınızdan emin olmanız gerekir.

İşte kilo verirken yapılan en yaygın 7 hata.

Çok büyük porsiyonlar yemek

Sağlıklı yiyecekleri çok fazla yiyebileceğiniz söylemine aldanmayın. Kilo verme sürecinde muhtemelen sağlıklı yiyeceklere yöneliyorsunuzdur, ancak tabağı nasıl doldurmanız gerektiğini bilmeniz gerekir.

Kilo verememenizin nedeni sağlıklı besinler yeseniz bile tabağı yanlış şekilde dolurmanız olabilir. Başarısızlığınızın sebebinin bu olduğunu düşünüyorsanız, tabağınızı yarısı kadar doldurun.

Tabağınızın yarısını sebze, çeyreğini yağsız proteinler ve diğer çeyreğini karbonhidratlarla oluşturun. Atıştırmalık seçimlerinize de dikkat edin. Örneğin çikolata yerine hurma seçseniz bile 100 gram hurmanın 150 ila 300 kalori içerdiğini unutmayın. Bu nedenle, sağlıklı atıştırmalıklarla bile aşırıya kaçmayın.

Sürekli tartılmak

Hızlı kilo vermek isteyen herkes gibi sürekli tartılıyor olabilirsiniz ancak bu hareket oldukça yanlış. Belki gerçekçi olmayan beklentileriniz vardır, bu nedenle iki günlük sağlıklı beslenmenin ardından daha zayıf olacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bu yüzden günde birkaç kez tartılabilir ve istediğiniz ilerlemeyi göremeyerek hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu hayal kırıklığı kilo verme sürecinde sizi pes etme noktasına getirebilir.

Çoğu insan sağlıklı bir diyet izlemeye kendilerini zorladıktan sonra hızlı bir şekilde inanılmaz bir sonuç bekler. Hemen sonuç göremediklerinde ise "Kilo veremiyorum, neden diyet yapayım?" şeklinde düşünürler. Hiçbir şey bir gecede olmaz ve diyet kişisel bakım olarak anlaşılmalıdır. Diyet, "sağlıklı yaşam" olarak düşünülmelidir.

Tartının gösterdiği sayı değişir, örneğin sabahları akşama göre biraz daha hafif olursunuz. Ancak bu kilo şişkinlik, adet döngüsü ve ödem gibi birçok faktörden etkilenir. Bu nedenle, tartıya takıntılı olmayın, ilerlemeyi gerçekten görmek için haftada bir kez üzerine çıkın. Aksi takdirde, kendinize çok fazla zihinsel baskı uygularsınız ve bu da bir olumsuz etkiye neden olabilir.

Sadece kardiyo egzersizi yapmak

Kilo vermeye çalışıyorsanız, mutlaka fiziksel aktivite yapmanız gerekir. Ancak birçok kişi kardiyo egzersizlerine odaklanıyor. Bu kötü bir şey değildir, eğer ısrarcıysanız kilo verebilirsiniz, ancak fiziksel aktivitenize kuvvet egzersizlerini de dahil etmek her zaman iyidir.

Kuvvet egzersizleri zamanla kaslarınızı geliştirir, metabolizmayı hızlandırır ve kalorileri daha hızlı yakar. Kardiyo ve kuvvet egzersizlerini birleştirmeye çalışın veya uygun egzersiz planı hakkında bir uzmana danışın.

Yeterli protein tüketmemek

Kilo verme sırasında çoğu kişi kalori açığına, yani tükettiğinden daha az kalori almaya güvenir. Bunu uzun bir süre uyguladığınızda, protein alımını unutabilirsiniz. Proteinden zengin besinler metabolizmayı hızlandırır ve tokluk hissini arttırır, bu yüzden kilo vermek istiyorsanız yetertli protein alımını unutmayın.

Günde ne kadar proteine ​​​​ihtiyacınız olduğu yaşa, cinsiyete, boy ve diğer özelliklere bağlı olduğu için bir profesyonelden yardım alabilirsiniz.

Kilo kaybınız plana göre gitmiyorsa, tavuk, ton balığı, yumurta ve diğer protein kaynaklarını yiyip yemediğinizi düşünün.

Net bir hedef belirlememek

Bacaklarınızı biraz güçlendirmek veya birkaç kilo vermek istediğinizi kendinize söylemek, etkili sonuçlar için yeterli değildir. Belki de diyeti haftalardır erteliyor veya buna bağlı kalmıyorsunuz, ancak hala neden sizin için işe yaramadığını merak ediyorsunuz.

Cevap, kendinize net bir hedef belirlememiş olmanız olabilir. Gerçekçi ve ölçülebilir hedefler belirlemek sizi motive eder ve onlara bağlı kalmanıza yardımcı olur. Zor hedeflerden kaçının. Bunun yerine, yaşam tarzınızda köklü bir değişiklik yapmadan, yavaş yavaş küçük adımlarla hedefinize gidin.

Egzersiz yapmamak

Sağlıklı beslendiğiniz için kilolarınızın uçup gitmesini beklemek gerçekçi değildir. Hareketsiz bir yaşam tarzı kilo vermenizi zorlaştırabilir. Günde yarım saat yürüyüş kilo verme sürecini hızlandırır. Her ne kadar zor olsa da, erken kalkıp koşu veya yürüyüş yapmak ruh halinizi iyileştirirken bir yandan da kilo vermenizi sağlar.

Egzersizleri evde de yapabilirsiniz. Sadece daha hızlı kilo vermekle kalmayacak, aynı zamanda gün içinde enerji dolu olacaksınız. Sabahları 20 dakikalık egzersiz sizi kafeinden daha iyi uyandırır.

Düşük uyku kalitesi

Kaliteli uyku, sağlıklı bir yaşam için ön koşuldur. Uyku eksikliği üretkenliği, konsantrasyonu ve kilo verme sürecini olumsuz etkiler. Sağlıklı besleniyor, en azından ara sıra egzersiz yapıyor ancak hiçbir ilerleme görmüyor musunuz? Sorununuz çok az uyumak olabilir.

Uykusuz geçen bir geceden sonra tatlı ve yağlı yiyeceklere olan isteğinizin arttığını biliyor muydunuz? Uykunuzun kalitesi ne kadar kötüyse, o kadar fazla yemeniz ve kilo almanız muhtemeldir.

Uykusuzluk stres düzeyini de etkiler ve kilo ile mücadelede stres iyi bir durum değildir. Birçok kişi stresi abur cuburlarla yenmeye çalışır. Bu yüzden geceleri 7 ila 9 saat uyuyun.