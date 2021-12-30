Uzmanlar Uyardı, Omicron Varyantının Yeni Belirtisi Çıktı: El Ve Ayaklara Dikkat

Türkiye’de kullanılan Hayat Eve Sığar uygulamasının bir benzeri olarak Birleşik Krallık’ta kullanılan ZOE Covid Semptom Çalışma Uygulaması’nda son dönemde yaygınlaşan Omicron varyantıyla ilgili yeni bulgulara ulaşıldı.

Hastalanan kişilerin yaşadıkları ve tespit ettikleri semptomları bildirdiği uygulamada son dönemde Omicron varyantının “yeni kilit” semptomları artış gösterdi. Corona virüsünün önceki türleri gibi öksürük ve yüksek ateş yerine yeni semptomların ortaya çıktığı belirlendi.

Orijinal corona virüsüne ve Delta varyantına göre daha hafif geçtiğine inanılan Omicron varyantının ilk belirtileri ile ilgili yeni semptomları açıklayan yetkililer, hastalandığından şüphelenen kişilerin ellerine ve ayaklarına dikkatlice bakması gerektiğini duyurdu.

“CİLTTE KABARCIKLAR OLUŞUYOR”

Son dönemde dünya genelinde yayılan Omicron varyantının yeni çıkan bu belirtisi ciltte kaşıntı olması. ZOE Covid Semptom Araştırma Uygulaması üzerinden coronaya yakalananlar ciltte bir kaşıntı hissettiklerini söyledi.

Fakat uzmanlar ciltteki kaşıntının yanı sıra ciltte kabarcıkların da oluştuğunu ve bu durumun kaşıntıya sebep olduğunu da aktardı. Özellikle avuç içinde ve ayakların tabanında başlayan bu rahatsızlığın en önemli belirti olduğu öne sürüldü.

Öte yandan araştırma grubuna gelen şikayetler arasında yeni bir cilt rahatsızlığının da ortaya çıktığı belirtildi. Uzmanlar ikinci tür olarak tanıttıkları bu cilt rahatsızlığının ise özellikle dirsek, diz ve el ve ayakların üzerinde oluştuğuna dikkat çekti. Daha isilik ve pişik şeklinde görülen bu cilt rahatsızlığının Omicron varyantına yakalananlarda ciddi oranda görüldüğü belirtildi.

ZOE’yi yöneten isimlerden olan Profesör Tim Spector, “İlk varyant tespit edildikten sonra vaka sayıları hızla arttı ve yeni sayılar endişe yaratıyor. Semptom gösteren vakalarda çok ciddi bir artış oldu. Grip gibi belirtileri olan insanlarla görüşmeyin. Grip belirtileri gösterenlerin yarısında corona virüsü var” ifadesini kullandı.