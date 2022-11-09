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Uzmanlar uyardı: Vitamin terapileri faydadan çok zarar getiriyor

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Doktorlar, son zamanların gözdesi IV vitamini terapisinin tehlikeli olabileceği konusunda uyardı.
Uzmanlar uyardı: Vitamin terapileri faydadan çok zarar getiriyor

Rihanna, Miley Cyrus ve Chrissy Teigen gibi ünlülerin, IV vitamini terapisi gördükleri fotoğrafları sosyal medyada yayınlamaları popülerleşmesinde bir artışa neden olurken bazı kliniklerde fiyatı 43 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.

Ancak Macaristan’daki Semmelweis Üniversitesi’nden Dr. Takács István’a göre, bağışıklığı güçlendirdiği, zindelik sağladığı ve hatta akşamdan kalmalığı iyileştirdiği iddia edilen IV vitamini damlaları sağlığı daha da kötüleştirebilir.

Daily Mail’in haberine göre, uzman, aşırı dozda herhangi bir vitaminin potansiyel olarak kemikleri zayıflatabileceği ve acı veren böbrek taşlarına neden olabileceği konusunda uyardı.

HASTALAR TEDAVİLERİNİ KENDİLERİ SEÇİYOR

Dr. István ayrıca IV infüzyonların uzun süreli Covid-19’u hafifletebileceği iddialarını da reddetti ve hastaları, durumlarının düzeldiğini göremeyecekleri konusunda uyardı.

Üniversitede dahiliye ve onkoloji direktörü olan Dr. István, “Kanıtlanmamış terapiler ve bu tür damardan vitamin damlaları, altın çağını yaşıyor.”

“Bu, kısmen, sıkışmış sağlık sistemlerinin ve hastaların sağlıklarını kendi kendilerine yönetmelerinin bir sonucudur.”

“Uzun süreli Covid-19’dan muzdarip insanlar, daha iyi performans ve daha hızlı iyileşme görmeyi bekleyen sporcular veya daha enerjik veya formda hissetmek isteyen herkes bu klinikleri düzenli olarak ziyaret ediyor. Çok azı ilgili risklerin farkında” dedi.

YÜKSEK DOZDA ALMAK TEHLİKELİ

Görme, kemik sağlığı ve bağışıklık fonksiyonunu desteklediği bilinen A, D ve E vitaminleri genellikle damlalarda bulunur.

Ancak Dr. István, vücudun bu vitaminleri parçalamasının uzun zaman aldığını ve bu nedenle çok büyük miktarlarda verildiğinde “gerçekten zararlı” olabileceğini söyledi.

Örneğin, bir defaya mahsus yüksek dozda D vitamini almak, kemik yoğunluğu kaybını tetikleyebilirken aşırı dozda A vitamini de bulanık görme, mide bulantısı, baş ağrısı ve yorgunluğu tetikleyebilir. Dr. István, C vitamini gibi suda çözünen vitaminlerin de yüksek dozlarda böbrek sorunlarına neden olabileceği konusunda uyardı.

Uzmanlar, bu tip terapiler yerine; meyve, sebze ve et gibi bütün gıdalardan zengin bir diyetin sağlığa en büyük yararı sağlayabileceğini belirtiyorlar.

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