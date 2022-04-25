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Uzmanlar uyardı: “Yemekleri zeytinyağı ile pişirmeyin”

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Sağlıklı oluşuyla bilinen ve mutfaklarda tüketimi giderek artan zeytinyağı için kötü haber var.
Uzmanlar uyardı: “Yemekleri zeytinyağı ile pişirmeyin”

Çeşitli şirketler ve şefler, yemeklerin zeytinyağı ile pişirilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Express’te yer alana habere göre, uzmanlar, zeytinyağının çok düşük bir yanma noktasına sahip olduğu için tavada (yanmış yağ) kahverengimsi bir bariyer oluşturarak yemek ile tava arasında bir bariyer oluşturabildiğine dikkat çekiyor.

Fransız lüks mutfak eşyası şirketi Le Creuset, yapışmaz wok tavalarından şikayet eden bir müşteriye, “Pişirme aşamasında zeytinyağı kullanmaktan kaçınmanızı ve kolza yağı, Hindistan cevizi yağı ve ayçiçek yağı gibi daha yüksek yanma noktasına sahip yağları kullanmanızı tavsiye ediyoruz” dedi.

Müşterilerini daha yüksek yanma noktasına sahip bir alternatif kullanmaya çağıran şirket, “Arada bir tencerenin etrafına yemeklik yağ sürmenizi ve onu bırakmanızı tavsiye ederiz, bu tencerenin kalitesini korumaya yardımcı olacaktır” diye ekledi.

“ZEYTİNYAĞI YEMEĞİ TAMAMLAMAK İÇİN İDEAL”

John Lewis şirketi de benzer tavsiyelerde bulundu. Mağaza devi, “Müşterilere zeytinyağının seramik kaplarda karbonlaşarak kalıntı bırakabileceğini tavsiye ediyoruz” dedi.

Şef Mark Greenaway, zeytinyağının serpiştirilerek veya garnitür olarak kullanılması gerektiğini söyledi. Greenaway, “Zeytinyağı ile asla yemek yapmamalısınız. Sadece bir yemeği tamamlamak için kullanılmalıdır” diyor.

Rafine edilmemiş yağlar, daha fazla mineral, enzim ve diğer bileşikler içerdiğinden daha düşük bir yanma noktasına sahip oluyor. Yanma noktası daha yüksek olan yağlar arasında avokado, badem, kanola, mısır ve yer fıstığı yağı bulunuyor.

 

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