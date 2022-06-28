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Uzmanlar uyardı: “Yeni bir pandemiden önce önlem alınmalı”

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Üst düzey bir profesör, İngiltere'nin Covid-19, maymun çiçeği ve çocuk felcinin patlak vermesi gibi yeni bir pandemi olasılığına yönelik hazırlıklarını "güçlendirmesi" gerektiği konusunda uyardı.
Uzmanlar uyardı: “Yeni bir pandemiden önce önlem alınmalı”

Uzmanlara göre, son altı ay içinde bir dizi bulaşıcı hastalıkla uğraştıktan sonra, İngiltere’nin “Hastalık X” olarak adlandırılan yeni bir pandemi olasılığına karşı hazırlıklarını “güçlendirmesi” gerekiyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, İngiltere, bu yıl ocak ayında, bir insanda bir H5 kuş gribi türü ve şubat ayında, biri hastalıktan ölen üç Lassa ateşi vakası tespit etti.

Kemirgen kaynaklı hastalık olan Lassa ateşi, bir aile Batı Afrika’dan İngiltere’nin doğusundaki evlerine döndükten sonra, şubat ayında (2009’dan beri ilk kez) İngiltere’ye geldi.

Ve mart ayında, bir kadının Orta Asya’dan İngiltere’ye dönmesinin ardından ülkeye Kırım-Kongo kanamalı ateşi geldi.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, hastalığın endemik olduğu ülkelerde genellikle keneler ve çiftlik hayvanları tarafından bulaşan viral bir hastalık olan ateşin, 2012’den bu yana Birleşik Krallık’ta yalnızca üç kez tespit edildiğini söyledi.

İngiltere’ye gelen bulaşıcı hastalıklar dizisine en son eklenen mayıs ayında maymun çiçeği eklendi, o zamandan beri yaklaşık 800 virüs vakası kaydedildi.

“HAZIRLIKLAR SÜRDÜRÜLMELİ”

East Anglia Üniversitesi’nden tıp profesörü Paul Hunter, Telegraph’a, “Bu ülkeden başka ülkelere giden ve geri dönen insanlar hastalık ithalatının muhtemelen en büyük itici gücüdür.”

“Pandemi hazırlığımızı güçlendirmek ve gözetim sistemlerimizi sürdürmek için dikkat etmemiz gerekiyor, çünkü büyük plandan bakıldığında Covid-19, potansiyel olarak olabileceğinin en kötüsü değildi.”

“Hastalık söz konusu olduğunda, biz bir ada değiliz ve kendimizi öyle sanmak hata olur” dedi.

 

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