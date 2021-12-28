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Uzmanlar Uyarıyor: Covid Aşısı Ve Botoksu Aynı Anda Yaptırmayın

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Covid-19’un Omicron varyantının yol açtığı panik birçok ülkede destekleyici aşılama seferberliğine yol açarken, doktorlar kozmetik tedavilerle Covid aşısını aynı dönemde yaptırmama tavsiyesinde bulunuyor.
Uzmanlar Uyarıyor: Covid Aşısı Ve Botoksu Aynı Anda Yaptırmayın

ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal'ın haberine göre, doktorlar botoks ve dolgu gibi estetik amaçlı işlemlerle Covid aşısını yakın zamanlarda yaptırmanın bazı yan etkilere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanların raporlarına göre, nadiren de olsa mRNA aşıları asit bazlı cilt altı dolgularında reaksiyona ve ciltte şişliklere yol açabiliyor.

‘ESTETİK İÇİN COVİD AŞISI ERTELENMEMELİ’

Amerikan Plastik Cerrahlar Topluluğu Başkanı Gregory Greco, kozmetik dolgu ve Covid aşısı arasında 2-3 hafta beklenmesi gerektiğini belirtti. Greco, “İnsanların dolgu yaptırmak için destekleyici aşıyı ertelemesini istemiyoruz” dedi.

Güzellik salonu işleten New Jersey'den Ashlee Kleinschmidt, düzenli olarak yüzüne dolgu işlemi yaptırdığını ancak sonbaharda ikinci Covid aşısını olduktan sonra bir ay beklediğini anlatarak “Yüzümdeki donma ifadesi gitmeye başladı ama yine de derin kırışıklıklar olmadı” diye konuştu.

Beverly Hills'te çalışan estetik hemşiresi Kristina Kitsos da, birçok müşterinin tatilde beklenmedik yan etkilerden kaçınmak için randevularını ocak ayına ertelediğini söyledi.

DOLGU VE BOTOKSA TALEP ARTIYOR

Uzman doktor Alain Michon, yan etki ihtimalinin çok düşük olsa da var olduğunu, yürüttükleri bir araştırmada bu tür etkileri yaşayan iki hastaya rastladığını anlattı. Michon, aşı sonrası estetik tedavisinde yan etkiyle karşılaşma sıklığının yüzde 1'den düşük olduğunu tahmin ettiğini belirtti.

Wall Street'in haberinde, yan etkilerle ilgili haberlere karşın yüz dolgusu ve botoksa talebin artmaya devam ettiğine de dikkat çekildi.

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