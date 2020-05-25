  • BIST 103.024
  • Altın 378,299
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Uzmanlar virüsün etkisi konusunda uyarıyor; Antalya'da plajlar hazırlanıyor!

»
Uzmanlar virüsün etkisi konusunda uyarıyor; Antalya'da plajlar hazırlanıyor!
Uzmanlar virüsün etkisi konusunda uyarıyor; Antalya'da plajlar hazırlanıyor!

Yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla 11 Mart'tan bu yana 4 bin 340 kişi hayatını kaybederken, dün itibariyle vaka sayısı 156 bin 827'ye yükseldi. Uzmanlar sosyal mesafe sebebiyle vaka sayısının düştüğünü ancak etkisinde bir azalma görülmediği konusunda uyarırken, bir yandan da AVM'ler başka olmak üzere yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı normalleşme adımları atılmaya başlandı. Havaların ısınmasıyla birlikte denizden ve havuzdan Koronavirüs'ün buluşup bulaşmayacağı konusu da tartışmaya açıldı. Yazlık semtlerde sahiller henüz kapalı ancak Ramazan Bayramı sonrasında turizm de açılmaya hazırlanıyor. 

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde çalışma yürüten belediye ekiplerince plaja Covid-19 tedbirleri kapsamında uyarı levhaları asıldığı, şezlong ve şemsiyelerin  sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirildiği dikkatleri çekti.

Ramazan Bayramı sonrası iç turizmin hareketlenmesini bekleyen sektör temsilcileri, 'kontrollü sosyal hayat' ve 'yeni normal' olarak nitelenen dönemde tatil planı yapan müşterileri için düzenlemelerde bulunuyor.  Bu kapsamda Türk turizminin amiral gemisi olarak anılan Antalya'da, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi tedbir alındı.

Bu sabah sahile gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizmde normalleşme sürecine ilişkin haziran ayını işaret etmesi doğrultusunda çalışma yürüttü. Pandemi sürecinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca virüsle mücadele sağlanıncaya kadar tedbir amaçlı girişlerin yasaklandığı plajlardan olan Konyaaltı Plajı'nda denize girmek isteyenler  için sosyal medya önlemleri alınıyor.

Uzmanlar ne demişti?

“Virüs kontrol altına alındı” derken vaka sayısının azaldığından söz edilebileceğini ancak “Daha az hastalık tablosu oluşturuyor” demek için bir bilimsel veri olmadığını söyleyen virologlar, “Virüsün sirkülasyonu indiği için etkileşimi düştü, etkisinde herhangi bir düşme yok” uyarısında bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap da, sonbahar ve kış aylarında salgında ikinci bir dalga beklediklerini söylemiş, havaların soğumasıyla birlikte virüsün kolay yayılabileceği ortamın oluştuğunu ifade etmişti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin de, “Şu anda Brezilya'da, Rusya'da ve özellikle Güney Amerika'ya geçen bir vaka sayıları var. Virüsün davranış tarzında hiçbir değişiklik yok. Sadece bu değişiklik bizim davranış tarzımızdan geliyor. Biz virüsü tanıdık” ifadelerini kullanmıştı.

“Virüsün olmazsa olmaz 3 tane düşmanı vardır. Bunların bir tanesi izolasyon, ikinci sosyal mesafenin korunması ve üçüncüsü maske takılması” uyarısında bulunan Prof. Dr. Çetin, “Bizim kişisel tedbirlerimizi sıkı tutmamız gerekiyor. Hem toplumsal tedbirleri hem de kişisel tedbirleri de gevşetirsek yine günlük 5 binli rakamları görürüz. Bu bizim için Allah korusun çok kötü olur” sözlerini kaydetmişti.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi anesteziyoloji ve reanimasyon ve yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları düşen ülkelerde gevşemenin uygulanması gerektiğini, ancak adımların küçük atılmasının doğru olacağını belirtmişti.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk de “Sessiz taşıyıcılar aramızda, en ufak bir temas tüm aileyi hasta edebilir” uyarısında bulunmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’de Covid-19 nedeniyle 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı23 Mayıs 2020 Cumartesi 07:52
  • Satmak istediği aracın arızalarını tespit eden eksperi vurarak öldürdü22 Mayıs 2020 Cuma 18:54
  • Öztrak: Camide Dombra çalınırken neredeydiniz?22 Mayıs 2020 Cuma 17:26
  • Erdoğan'dan Babacan'a eleştiri: Kime yutturuyorsun?22 Mayıs 2020 Cuma 17:22
  • İBB İstatistik Ofisi: "İstanbul'da hanelerin yüzde 70'i kredi kartı borçlusu"22 Mayıs 2020 Cuma 17:15
  • Bilim Kurulu üyeleri uyardı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın, bu kadar emek boşa gitmesin22 Mayıs 2020 Cuma 12:00
  • Akdeniz açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem22 Mayıs 2020 Cuma 11:00
  • Türkiye'de Kargo firmasında çalışan 12 kişide koronavirüs tespit edildi21 Mayıs 2020 Perşembe 18:50
  • İstanbul’dan ambulans kiralayıp Kırklareli’ndeki yazlığına giden çifte para cezası verildi21 Mayıs 2020 Perşembe 18:45
  • Karpuzu kestirip almayan müşterisini bıçakla kovaladı21 Mayıs 2020 Perşembe 18:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti