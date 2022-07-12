  • BIST 2.434,02
  • Altın 966.061
  • Dolar 17.3358
  • Euro 17.4252
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

Uzmanlar yanıtladı: Açık havada Omicron BA.5 bulaşır mı?

» »
Son dönemde normalleşme süreçlerinin hız kazanması, önlemlerin azaltılması ile birlikte dünya genelinde corona virüsü salgını hızla yayılmaya başlarken uzmanlardan endişe yaratan bir açıklama geldi.
Uzmanlar yanıtladı: Açık havada Omicron BA.5 bulaşır mı?

2019 yılının sonunda ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını hızla bütün dünyaya yayılırken, hastalık o dönemden beri 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olurken 561 milyondan fazla insanı da hasta etti.

Fakat aşılama çalışmaları ve sosyal mesafe ve maske gibi önlemlerle hızı yavaşlatılan corona virüsü salgını yeni varyantlar ve önlemlerin rafa kaldırılmasıyla birlikte tekrar artışa geçti. Son dönemde, AB ülkeleri, Türkiye ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede Covid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron BA.5’in aşı ve önceden hastalanmaya bağlı bağışıklığı alt ettiğini açıklayan bilim insanları yeni Covid-19 varyantlarına karşı gardı indirmeme tavsiyesinde bulundu.

New York’taki Buffalo Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar bölüm başkanı olan profesör Thomas Russo, Omicron varyantının açık havada da bulaşabileceğini söyledi.

Russo, “Açık hava hiçbir zaman yüzde yüz güvenli bir alan değil. Kapalı bir alana oranla dışarıda hastalığın bulaşma ihtimali daha düşük. Fakat uzun süreler boyunca hasta bir kişiyle yakında olunursa yine de hastalanma riski var. Sonuçta Omicron’un bulaşma ihtimali hasta kişiye yakınlık, hava akışı ve ortamdaki havaya bağlı” dedi. Dr. Russo, virüsün açık havada daha çabuk dağıldığına da dikkat çekti.

DİĞER VARYANTLARA GÖRE DAHA YÜKSEK

Bilim insanı, “BA.5’in önceki Omicron varyantlarıan göre daha bulaşıcı olduğunu düşünüyoruz. Bu da açık havada BA.5 bulaşma ihtimali diğer Covid-19 varyantları, Delta varyantı ve diğer Omicron alt türlerine bulaşma ihtimali daha yüksek demek” dedi.

ABD medyasına konuşan Vanderbilt Tıp Fakültesi’nde görevli William Schaffner ise, “BA.5 henüz yakından incelenmedi fakat şu ana kadar en bulaşıcı varyant olarak görülüyor. Bu da şu anlama geliyor eğer bir mangal partisi veriyorsanız ve hasta biri varsa, bu hastalığı başkalarına bulaştırabilirsiniz” ifadesini kullandı.

Schaffner, “Eğer yoğun bir kalabalık içinde uzun süreler boyunca açık havada bulunuyorsanız risk altındasınız demektir” dedi.

Öte yandan risk altındaki açık hava mekanları ile ilgili bilgi de verildi. Uzmanlar açık havada olmasına rağmen risk yaratan ortamları şu şekilde sıraladı:

– Açık hava konserleri
– Festivaller
– Açık hava sinemaası
– Mangal yapmak
– Açık alanı olan restoran ve bara gitmek
– Spor müsabakaları

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2030'a kadar 100 yaşını aşan kişilerin sayısının bir milyonu geçmesi bekleniyor10 Temmuz 2022 Pazar 17:41
  • Doktorlardan Covid-19 uyarısı: Eğer boğazınız ağrıyorsa…09 Temmuz 2022 Cumartesi 22:53
  • Vakalar yüzde 50 arttı, sarılıp öpüşmeden bayramlaşın09 Temmuz 2022 Cumartesi 17:48
  • Hollanda'da yapay kalp nakli yapılan ilk hasta öldü08 Temmuz 2022 Cuma 18:36
  • Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti: Yeni Marburg virüsü iki kişinin ölümüne neden oldu08 Temmuz 2022 Cuma 18:05
  • Maymun çiçeği salgını, pandemiye dönüşür mü?08 Temmuz 2022 Cuma 11:51
  • Güneşle tedavi edilebilen 4 hastalık08 Temmuz 2022 Cuma 10:45
  • Strese bağlı kalp hastalıklarına dikkat08 Temmuz 2022 Cuma 09:44
  • DSÖ: Dünya genelinde 6 binin üzerinde maymun çiçeği vakası var07 Temmuz 2022 Perşembe 21:26
  • Varisten Kurtulmak Mümkün07 Temmuz 2022 Perşembe 20:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti