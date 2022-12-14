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Uzmanlar yeni anneleri uyardı: Sosyal medya sağlığı olumsuz etkileyebilir

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Yeni annelerin psikolojik sağlıklarına odaklarınan bir araştırma, sosyal medyanın olumsuz etkisini ortaya koydu.
Uzmanlar yeni anneleri uyardı: Sosyal medya sağlığı olumsuz etkileyebilir

Çocuklarını nasıl uyutacaklarından, kullanılabilecek öksürük ilaçlarına kadar sosyal medya ve çevrimiçi forumlar yeni annelerin çocuk bakarken en çok yararlandıkları kaynaklar. Ancak yapılan yeni bir araştırmada, uzmanlar bunun, kadınların stres düzeylerini artırarak yarardan çok zarar getirebileceğini keşfetti.

California’daki Pepperdine Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, annelerin güvenebilecekleri yüz yüze bir destek ağının çok daha faydalı olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılardan Dr Lauren Amaro şunları söyledi: “Keşke daha fazla anne, ‘Bu bebek doğduğunda destek ağım kim olacak? Ve eğer buna sahip değilsem, onu nerede bulabilirim?’ diye sorması mümkün olsa… Yüz yüze anne grupları bulmanın ve kadınların soruları, endişeleri, korkuları, sevinçleri ve tüm bunlarla başvurdukları birincil yer olması çok önemi. Çevrimiçi alan da ikincil başvuru merkezi olabilir.”

Amaro’ya meslektaşı Dr. Theresa de los Santos da katılarak sosyal medyayı kullanan üniversite mezunu 47 kadınla röportaj yaptılar. Dört gün boyunca araştırmacılar, stres zamanlarında salınan bir hormon olan kortizol düzeylerini test etmek için tükürük örnekleri topladılar.

Biological Psychology’de yayınlanan araştırmaya göre araştırmacılar, kadınların annelikle ilgili sosyal medyada ne kadar çok zaman harcarlarsa kortizol seviyelerinin de o kadar yüksek olduğunu buldular.

De Los Santos ve Amaro, araştırmanın kişisel deneyimlerinden ilham aldığını belirtti. De Los Santos, çocuklarını büyütürken, daha dostça görünen yüz yüze destek grubuyla karşılaştırıldığında çevrimiçi forumların çok daha yıpratıcı olduğunu söylüyor.

Amaro da oğlu egzama sorunu çekerken benzer şeyler yaşadığını anlatıyor. İnternete başvurduğunu söyleyen araştırmacı; yargılayıcı ve sert tutumlarla karşılaştığını anlatıyor.

Ancak, sosyal medyanın tehlikelerine rağmen, her iki uzman da annelerin ebeveynlik tavsiyesi için internetten tamamen uzak kalmamaları gerektiğini belirtiyor.

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