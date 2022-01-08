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Uzmanlara Göre Diyet Mutlaka Kişiye Özel Olmalı

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Uzmanlara Göre Diyet Mutlaka Kişiye Özel Olmalı
Uzmanlara Göre Diyet Mutlaka Kişiye Özel Olmalı

Koronavirüs ile birlikte pek çok şey çevrim içi oldu. İnternette paylaşılan diyet listeleri bunlardan biri. Ücretsiz olması nedeniyle pek çok kişi bu hesaplardaki listelerde yazılanları uyguluyor. Uzmanlar, bu yönteme karşı sağlık uyarısı yapıyor.

Salgın hayat şartlarını değiştirdi. Sanal dünyada birçok yeni yöntem bulundu. Zayıflamak isteyenler için de sosyal medyada diyet listeleri hazırlandı.

Birçok kişi listeleri yakından takip ediyor, ona göre diyet uyguluyor. Peki bu yöntem doğru mu?

"Diyet kesinlikle kişiye özeldir"

Diyetisyen Dilay Temel konuyla ilgili şu uyarıları yaptı:

"Online diyetlerde mutlaka diyetisyen ile iletişim halinde olunması gerekir. İnternette bulunan hazır listeler ya da başkasına yazılmış hazır diyet listeleri kullanılmamalıdır. Diyet kesinlikle kişiye özeldir. Kilo kaybetmek sadece vücut ağırlığının azalması olarak algılanmamalı, aynı zamanda vücuttaki yağ miktarı da önemlidir bizim için. Çünkü vücut ağırlığı normal olup yağ oranı yüksek olan bireyler de olabiliyor. Bu formlardaki bireylerde, ilerleyen dönemlerde, yaş ilerledikçe, kalp hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, bazı kanser riskleri daha fazla görülmekte."

İdeal kiloya ulaşmanın en sağlıklı yolu diyetisyenin gözetiminde ilerlemek.

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