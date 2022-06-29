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Uzmanlara göre idrarı oturarak yapmak erkekler için gerekli

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Ayakta tuvaletini yapmak, "erkekliğin temel taşı" gibi görünebilir, ancak uzmanlar, bunun, bazı erkeklerde sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.
Uzmanlara göre idrarı oturarak yapmak erkekler için gerekli

Hollanda’daki Leiden Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından 2014 yılında yapılan bir araştırma, özellikle prostat sorunu olan erkeklerin daha fazla efor harcamasına sebep olduğu için tuvaletlerini oturarak yapmalarını tavsiye ediyor.

Daily Star’da yer alan habere göre, çalışma, idrar yapmak için ayağa kalkmanın alt karın, pelvis ve omurgadaki kasları uyararak idrara çıkmayı zorlaştırdığını belirtti.

Daha ileri araştırmalar, oturarak işemenin, daha büyük prostatları olan erkeklerin, mesane taşı ve kist gibi durumlarda komplikasyon riskini azaltmasına da yardımcı olduğunu buldu.

OTURMAK DAHA İYİ BİR SEÇENEK

ABD’deki UCLA Üniversitesi’nin üroloji departmanında klinik doçent olan Dr. Jesse N. Mills, Thrillist’e verdiği demeçte, “Oturmak, prostat rahatsızlığı olan veya uzun süre ayakta duramayan erkekler için daha iyi bir seçenek.”

“Birçok erkek mesanesini tam olarak boşaltamazsa idrar yapmak için oturur. Oturduğunuzda karın kaslarınızı daha fazla kullanabiliyor ve mesanenizi tam anlamıyla boşaltabiliyorsunuz” dedi.

 

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