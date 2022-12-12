Uzmanlardan deve gribi uyarısı: ‘Dünya Kupası ile tehlike büyüdü’

Son dönemde Türkiye’de de gündeme gelen deve gribi, Katar’ın ev sahibi olduğu Dünya Kupası nedeniyle yeni salgın paniğine yol açtı. Avrupa’da uzmanlar, Katar’a gidenleri ölümcül belirtiler konusunda uyarıyor.

Katar'da düzenlenen ve dünyadan on binlerce futbol taraftarının akın ettiği 2022 Dünya Kupası, deve gribi salgını tehlikesini yeniden gündeme getirdi

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre uzmanlar, öldürücü deve gribinin Dünya Kupası'yla beraber yeni bir salgına dönüşebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. İngiliz sağlık yetkilileri, Katar'dan dönen taraftarlara deve gribi belirtileri göstermeleri halinde derhal sağlık merkezine gitme tavsiyesinde bulundu.

ANİ SOLUNUM YETMEZLİĞİNE YOL AÇIYOR

Son dönemde Türkiye'de de gündeme gelen, bulaşması halinde yüzde 40 oranında ölümle seyreden, ani solunum yetmezliğine sebep olan deve gribinde, Covid ve gripte de yaygın olan ateş, titreme, boğaz ağrısı ve öksürük gibi belirtiler görülüyor. İlk defa 2012’de Suudi Arabistan’da tespit edilen deve gribi, o dönemde bölgede çok sayıda kişinin hastaneye akın etmesine yol açmıştı.

Bugüne kadar 3 bine yakın vaka sayısı tespit edilirken, vakaların üçte biri hayatını kaybetmişti.

Uzmanlar, Dünya Kupası için Katar'a seyahat edenlere develerle ve deve ürünleriyle temastan kaçınmalarını tavsiye ediyor. İnsandan insana hava yoluyla da bulaşabilen deve gribi, Covid-19'la aynı virüs ailesinden geliyor.

Deve gribine karşı özel bir tedavi yöntemi bulunmaması da uzmanları endişelendiriyor.

Dünya Kupası’nın ilk günlerinde Dünya Sağlık Örgütü de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün, Umman, Kuveyt, Yemen ve Lübnan’da endişeye yol açan deve gribi konusunda uyarılarda bulunmuştu.