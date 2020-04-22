Uzmanlardan Dezenfektan Uyarısı

Koronavirüs salgınıyla birlikte gündelik yaşamın parçası haline gelen dezenfektanlar fazla ya da yanlış kullanıldığında yarardan fazla zarar verebiliyor.

Japon uzmanlar, dezenfektan kullanımlarına bağlı olarak meydana gelen kazaların sayılarında son zamanlarda artış olduğunu bildirdi.

Virüsleri etkisiz hale getirmek için kullanılan dezenfektanların yüksek oranda alkol içermelerinden dolayı yanma ve zehirlenmelere yol açabileceğini belirten uzmanlar, özellikle su olduğu düşünülerek içilmesi sonucunda zehirlenmelere neden olabileceği uyarısında bulundular.

Japon televizyon kanalı NHK, Ulusal Zehirlenmeler Bilgilendirme Merkezi'ne dayandırdığı bir haberinde plastik su şişelerinde muhafaza edilen ve üzerinde herhangi bir uyarı bulunmayan dezenfektanları su zannederek içenlerin sayılarında artış olduğunu duyurdu.

Uzmanlar dezenfektanların özgün kaplarından başka şişelere boşaltılması halinde bu şişelerin üzerine mutlaka içeriğinin de yazılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca su şişelerine konulan dezenfektanların buzdolabında saklanmaması ve çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurulması da tavsiyeler arasında.