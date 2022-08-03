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Uzmanlardan Güneş fırtınası uyarısı!

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Elektrik şebekesi arızalanabilir, uydular bozulabilir
Uzmanlardan Güneş fırtınası uyarısı!

Uzmanlar, Güneş'te açılan bir delik sonucu Güneş fırtınasının Dünya'yı etkilemesinin beklendiğini duyurdu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), söz konusu G1 sınıfı fırtınanın elektrik şebekesi arızalarına, uyduların bozulmasına yol açabileceğini ve hayvanların göçlerine etki edebileceğini açıkladı.

Bunun yanı sıra, jeomanyetik fırtınalarla çok daha ciddi etkilerin oluşabileceği ihtimaline dikkat çekildi. Koronal deliklerin herhangi bir zamanda oluşabileceği biliniyor ancak bunların "solar minimum" dönemde fazla görüldüğü belirtiliyor. Halihazırda bu dönemden çıkıldığı ve Güneş'teki hareket yoğunluğunun arttığı döneme girildiği vurgulanıyor. Bu dönemin de 2025 yılı gibi "solar maksimum"a denk geldiği ifade ediliyor. NOAA'nın duyurduğu G1 tipi fırtınanın bir üst seviyesi olan G2 tipi frtınalarda ise güç sistemlerinde problemler oluşabiliyor, uzay araçlarının yönü değişebiliyor ve uydu navigasyonları geçici olarak devre dışı kalabiliyor.

 
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