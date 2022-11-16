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Uzmanlardan ‘kanser salgını’ uyarısı: Tarih verdiler

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İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, Covid-19 döneminde kanser hastalığıyla ilgili gelişmelerin sekteye uğradığını ortaya koyarken, önümüzdeki yıllarda Avrupa'da kanser salgını görülme riskinin oldukça yüksek olduğunu gözler önüne serdi.
Uzmanlardan ‘kanser salgını’ uyarısı: Tarih verdiler

Tüm dünyada 2019 yılında etkisini gösteren corona virüsü salgını nedeniyle 6,5 milyondan fazla kişi hayatını kaybederken, uzmanlardan pandemi sonrası korkutan bir açıklama geldi.

Uzmanlar, pandemi sırasında, 1 milyondan fazla kanser hastasına teşhis konulamadığını ve bu yüzden vakalarda artış görüldüğünü açıkladı. Buna göre, acil önlem alınmadığı takdirde Avrupa’nın bir “kanser salgını” ile karşı karşıya kalacağı konusunda uyarılarda bulunuldu.

‘1 MİLYON KİŞİYE TEŞHİS KONULMADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR’

İngiltere merkezli tıp dergisi Lancet'te yayımlanan yeni bir araştırma, pandemi boyunca Covid-19’a odaklanıldığı için kanser alanındaki çalışmaların etkisini kaybettiğini ortaya çıkardı. Avrupa çapında kanser hakkında ayrıntılı bilgiye sahip çok çeşitli hasta, bilim ve sağlık uzmanlarının bir araya geldiği Lancet Onkoloji Komisyonu tarafından yayımlanan yeni bir rapor, pandeminin istenmeyen sonuçlarından birinin, kanser araştırmaları ve kanserli hastalar üzerinde yarattığı olumsuz etkiler olduğunu belirledi.

The Lancet Oncology’de, “Bu sorunun ölçeğini vurgulamak için, Kovid-19 salgını sırasında Avrupa’da yaklaşık 1 milyon kanser teşhisinin atlanmış olabileceğini tahmin ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Bu durumun da Avrupa’da kanser salgınına yol açabileceğine dikkat çekildi.

‘ON YIL İÇERİSİNDE KANSER SALGINI TEHLİKESİ’ UYARISI

Raporda, pandemi boyunca kanserli iki hastadan birinin zamanında ameliyat veya kemoterapi almadığı bilgisi paylaşılırken, taramaların eksik yapılması nedeniyle 1 milyon kadar Avrupa vatandaşının teşhis edilmemiş kansere sahip olabileceği vurgulandı.

Komisyonun başkanı ve raporun baş yazarı Queen’s University Belfast’tan Prof Mark Lawler, bu süreçte zamanla yarıştıklarını belirtirken, “Kanser hastalarına ve kanser araştırmalarına acilen öncelik verilmezse, Avrupa’nın önümüzdeki on yılda bir kanser salgınına doğru ilerlemesinden endişe duyuyoruz.” dedi.

Rapora göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Avrupa’daki kanser araştırmaları için bir başka engel olarak ele alınıyor. Rusya ve Ukrayna, dünyadaki klinik kanser araştırmalarına en büyük katkıda bulunan iki ülke olarak nitelendirilen raporda, Brexit’in de Avrupa kanser araştırmalarını olumsuz etkileyeceği ifade ediliyor.

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