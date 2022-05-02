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Uzmanlardan kene uyarısı: Tek bir ısırığı kırmızı ete karşı alerji yaratıyor

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ABD'nin başkenti Washington'da uzmanlar, Amerikan kenesi olarak da bilinen kene türüyle ilgili uyarıda bulundu. Yetkililer, kenenin tek bir ısırığının alfa-gal sendromuna sebep olduğu açıklandı.
Uzmanlardan kene uyarısı: Tek bir ısırığı kırmızı ete karşı alerji yaratıyor

Türkiye’de de havaların ısınmasıyla birlikte kene ısırıkları yüzünden hastaneye kaldırılanların haberleri dönem dönem artarken, benzer bir uyarı ve haber ABD’den geldi…

ABD’nin başkenti Washington’da uzmanlar bölgede havaların ısınmasıyla birlikte “Amerikan kenesi” olarak da bilinen kırmızı renkli bir kenenin yayılmaya başladığını duyurdu. Washington’da yaşayanlara “dikkatli olun” uyarısı yapılırken bu kene ısırığının lyme hastalığı yerine alfa-gal sendromuna sebep olduğu belirtildi.

Yetkililer, alfa-gal sendromunun kişiyi kırmızı ete karşı alerjik hale getirdiğini duyurdu. Kenenin ısırması durumunda kişinin kırmızı et yediği takdirde yan etkilere maruz kalabileceğini açıklayan bilim insanları, “Normalde ABD’nin güneyindeki eyaletlerde görülen bu kene kuzey ve batıya doğru yayılmaya başladı. İklimin ısınmasıyla birlikte bu keneler kış aylarında hayatta kalabildi ve bu sayede de çoğalabildi” dedi.

DOKUNMAK BİLE ALERJİK TEPKİME YARATIYOR

Bilim insanları “Amerikan kenesinin” fare, tavşan, geyik gibi memelilerden beslendiğini ve alfa-gal şekerini aldığını açıklarken daha sonra insanları ısırdığında da bu şekeri insanlara bulaştırarak hastalığa sebep olduğunu duyurdu. Isırılan yerin şiştiği ve kaşıntıya sebep olduğunu açıklayan uzmanlar bağışıklık sisteminin de kırmızı ete karşı duyarlı hale geldiğini aktardı.

Kırmızı eti tüketmenin yanı sıra kırmızı ete dokunmanın da alerjik reaksiyona sebebiyet verdiği kaydedilirken ülkenin ünlü gazetesi Washington Post’a konuşan ve bir kene tarafından yıllar önce ısırılan Keith Tremel açıklamalarda bulundu. Tremel, “Ben uyurken bacağımdan ısırdı fakat çok canımı acıtmadı ama uyandım. Daha sonraki günlerde hamburger yedim ve bütün vücudum kabarmaya başladı. Daha sonra başka zamanlarda da hamburger yedim ve benzer bir durum yaşandı” dedi.

Ailecek kırmızı et tüketmeyi sevdiklerini fakat artık yiyemediğini söyleyen Tremel, “Çocuklar mangal yapmamı istiyor fakat kırmızı ete dokunamadığım için bu tam bir işkenceye dönüyor” dedi. Tremel artık beyaz ete yöneldiğini ve süt ürünleri tüketebildiğini de dile getirdi.

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