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Uzmanlardan kilo vermek isteyenlere ipucu: Saat 8’den sonra…

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Uzmanlar kilo vermek isteyenler için önerilerde bulunurken sadece neler yenildiğinin değil aynı zamanda ne zaman yenildiğinin de önemli olduğunu vurguladı.
Uzmanlardan kilo vermek isteyenlere ipucu: Saat 8’den sonra…

Formda kalmak ve daha sağlıklı yaşamak için diyetlere başvuranlar için uzmanlardan ipuçları geldi. Doktorlar yenilen yiyeceklerden ziyade ne zaman yemek yendiğine odaklanılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Dr Michael Mosley, formda kalmak isteyenlere akşam yemeği için en iyi zamanın ne zaman olduğunu anlattı.

Dr Mosley yeme saatiyle ilgili şunları söylüyor: “Saat 8’e kadar yemeyi bırakın ve ondan sonra kalorili hiçbir şey yemeyin. Gece geç saatlere kadar peynir ya da bisküvi yemek cezbedici olabilir. Ve hatta peynirin yararlı olduğu söylense de gece geç saatlerde yüklenen oldukça fazla kalori olacağı açık.”

GEÇ SAATLERDE YEMEK, VÜCUT SAATİYLE UYUMLU DEĞİL

Mosley, geç saatlerde yenilen yiyeceklerin vücut kapalı olduğu için sistemde çok daha uzun süre kaldığını belirtiyor. Mosley’nin bu önerisini bazı araştırmalar da destekliyor ve akşam geç saatlere kadar yemek yemenin vücudun doğal vücut saatine uymadığını söylüyor.

2017’de yapılan bir araştırma, kilolu bireylerin kalorilerinin çoğunu, akşamları uyku getiren hormon olan melatonin düzeylerinin yüksek olduğu zamanlarda uyumadan kısa bir süre önce aldığını buldu.

Araştırmacılar, herkesin vücut saatinin ve melatonin salgılama başlangıcının biraz farklı olduğunu söylüyor. Ancak bilim insanlarının 250 çalışmayı analiz ederek ulaştığı sonuca göre; son öğünü öğleden sonra 3’ten önce tüketmek, fazla kilo vermenin en iyi yolu.

Ancak bazı araştırmalar da aralıklı oruç tutmanın kilo vermeye yardımcı olmasına rağmen, geleneksel kalori kısıtlamasından daha iyi sonuçlar vermediğini belirtiyor ve öğünlerin içeriğinin de önemli olduğuna dikkat çekiyor.

KİLO VERMEK İÇİN İPUÇLARI

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) kilo kaybı için önerdiği ipuçları şu şekilde:

  • Kahvaltıyı atlamayın.
  • Düzenli yemek yiyin.
  • Bol miktarda meyve ve sebze tüketin.
  • Daha aktif olun.
  • Bol su için.
  • Gıda etiketlerini okuyun; sağlıklı içeriğe sahip olanları tercih edin.
  • Daha küçük bir tabak kullanın.
  • Abur cubur stoklamayın.
  • Alkolü azaltın.
  • Öğünlerinizi planlayın.
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