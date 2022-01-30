Uzmanlardan Korkutan BA.2 Varyantı Açıklaması: Omicron’a Kıyasla 1,5 Kat Daha Bulaşıcı

Vakaların en çok görüldüğü ülke olan Danimarka'da yapılan yeni araştırmalar, BA.2'nin Omicron'a oranla 1,5 kat daha bulaşıcı olduğunu ortaya koydu.

Dünya genelinde Omicron varyantı nedeniyle vaka sayıları rekor kırarken, bilim insanları geçtiğimiz haftalarda Omicron varyantının mutasyona uğramış hali olan BA.2'nin 40 ülkede tespit edildiğini açıklamıştı.

Varyantın en yoğun görüldüğü ülke olan Danimarka’dan ise korkutan bir açıklama geldi.

Danimarka’daki Statens Serum Enstitüsü’nde yapılan yeni bir araştırma, BA.2 varyantının Omicron’a oranla 1,5 kat daha bulaşıcı olduğunu belirledi.

AŞI YAPTIRINLAR İÇİN DE DURUM AYNI

Bununla birlikte, enstitü tarafından yapılan bir ilk analiz, BA.1 ile karşılaştırıldığında BA.2 için hastaneye yatış riskinde hiçbir fark olmadığını belirledi.

SSI’nin yöneticisi Tyra Grove Krause yaptığı açıklamada, “Özellikle aşısızlar için daha bulaşıcı olduğuna dair bazı belirtiler olduğu gibi bu oranı aşılanmış kişiler için de söylemek mümkün” dedi.

Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri (CDC), yaptığı açıklamada yeni varyantın şu ana kadar ABD eyaletlerinin yarısından fazlasında görüldüğünü ve ülke çapında en az 127 vaka bildirildiğini açıkladı.

BASKIN VARYANT OLABİLİR UYARISI

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından hazırlanan bir rapor, yeni varyantın 16 Ocak’a kadar İngiltere’deki yeni enfeksiyonların yüzde 3.4’ünü oluşturduğunu ve her hafta ikiye katlandığını ortaya çıkardı. Sağlık ajansı, yeni varyantın büyüme oranının ‘kaygı verici şekilde hızlı’ olduğunu aktardı.

Bilim insanları, BA.2 varyantının Omicron’a göre daha bulaşıcı olacak şekilde evrimleşmiş olabileceğine ve yavaş yavaş İngiltere başta olmak üzere Avrupa’da baskın corona virüsü olabileceğine inanıyor

East Anglia Üniversitesi’nde epidemiyolog olan Profesör Paul Hunter, İngiliz Daily Mail gazetesine BA.2 hakkında “panik yapmak için hiçbir neden olmadığını” söyledi. Hunter, bunun ‘mevcut tehdit tahminlerimizde önemli bir farka’ neden olmadığını söyledi.

Türkiye'de ise Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, BA.2 varyantı ile ilgili olarak “Türkiye'de ‘Omicron' pikinden sonra ikinci ‘BA.2' piki görebiliriz. ‘BA.2' varyantının gündeme gelmesi, filmi başa saracak. Bu durum, bazı hesapları yeniden yapmamız gerektiğini düşündürüyor” ifadelerinde bulunmuştu.